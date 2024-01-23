23 января 2024

Жительнице Тюменской области помогут получить деньги за гибель сына на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Сын жительницы Голышманово погиб на СВО в октябре 2023 года Фото:

Жительнице Голышманово (Тюменская область) не перечисляли единовременную выплату за гибель сына на СВО из-за того, что она не могла доказать факт проживания на территории региона в период с мая 2021 по июнь 2023 гг. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Сотрудники ведомства через суд доказали, что в указанный период времени женщина проживала в Тюменской области, но без регистрации.

«Прокуратура Голышмановского района провела проверку по обращению 47-летней местной жительницы об установлении факта ее проживания на территории Тюменской области. Установлено, что женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства. Отсутствие регистрации по месту жительства в Тюменской области препятствует реализовать женщине право на получение единовременной выплаты, как матери военнослужащего, погибшего в октябре 2023 года при участии в специальной военной операции», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что Голышмановский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об установлении факта проживания женщины на территории региона. После вступления решения в законную силу тюменка сможет рассчитывать на получение единовременной выплаты за гибель сына на СВО.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы, принимающие участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, получают по миллиону рублей за травму или ранение. Если боец погибает, то его семье положено три миллиона рублей.

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Жительнице Голышманово (Тюменская область) не перечисляли единовременную выплату за гибель сына на СВО из-за того, что она не могла доказать факт проживания на территории региона в период с мая 2021 по июнь 2023 гг. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Сотрудники ведомства через суд доказали, что в указанный период времени женщина проживала в Тюменской области, но без регистрации. «Прокуратура Голышмановского района провела проверку по обращению 47-летней местной жительницы об установлении факта ее проживания на территории Тюменской области. Установлено, что женщина проживает в Голышмановском районе с рождения, однако в силу жизненных обстоятельств с мая 2021 года по июнь 2023 года не имела регистрации по месту жительства. Отсутствие регистрации по месту жительства в Тюменской области препятствует реализовать женщине право на получение единовременной выплаты, как матери военнослужащего, погибшего в октябре 2023 года при участии в специальной военной операции», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что Голышмановский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об установлении факта проживания женщины на территории региона. После вступления решения в законную силу тюменка сможет рассчитывать на получение единовременной выплаты за гибель сына на СВО. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы, принимающие участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, получают по миллиону рублей за травму или ранение. Если боец погибает, то его семье положено три миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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