Главный архитектор ЯНАО призвал развивать благоустроенные территории

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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства на электробусе. Екатеринбург, качели, благоустройство парка, парк 22партсъезда
Ямал лидирует в сфере благоустройства общественных территорий Фото:

Современные благоустроенные общественные территории в ЯНАО способствуют развитию малого предпринимательства и бизнеса. Об этом рассказала главный архитектор округа Альбина Полухина.

«Пространства для благоустройства выбирают сами жители в своих населенных пунктах. Ямальцам обязательно захочется разнообразно отдохнуть, взять напрокат спортивный инвентарь или перекусить на новых общественных территориях», — отметила Полухина.

По данным Минстроя РФ, ЯНАО входит в топ-10 регионов лидирующих в развитии благоустройства городской среды. Самые комфортные города с современными общественными территориями — это Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Ноябрьск и Надым.

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Современные благоустроенные общественные территории в ЯНАО способствуют развитию малого предпринимательства и бизнеса. Об этом рассказала главный архитектор округа Альбина Полухина. «Пространства для благоустройства выбирают сами жители в своих населенных пунктах. Ямальцам обязательно захочется разнообразно отдохнуть, взять напрокат спортивный инвентарь или перекусить на новых общественных территориях», — отметила Полухина. По данным Минстроя РФ, ЯНАО входит в топ-10 регионов лидирующих в развитии благоустройства городской среды. Самые комфортные города с современными общественными территориями — это Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Ноябрьск и Надым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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