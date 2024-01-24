Главный архитектор ЯНАО призвал развивать благоустроенные территории

24 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Ямал лидирует в сфере благоустройства общественных территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Современные благоустроенные общественные территории в ЯНАО способствуют развитию малого предпринимательства и бизнеса. Об этом рассказала главный архитектор округа Альбина Полухина. «Пространства для благоустройства выбирают сами жители в своих населенных пунктах. Ямальцам обязательно захочется разнообразно отдохнуть, взять напрокат спортивный инвентарь или перекусить на новых общественных территориях», — отметила Полухина. По данным Минстроя РФ, ЯНАО входит в топ-10 регионов лидирующих в развитии благоустройства городской среды. Самые комфортные города с современными общественными территориями — это Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Ноябрьск и Надым.

Современные благоустроенные общественные территории в ЯНАО способствуют развитию малого предпринимательства и бизнеса. Об этом рассказала главный архитектор округа Альбина Полухина. «Пространства для благоустройства выбирают сами жители в своих населенных пунктах. Ямальцам обязательно захочется разнообразно отдохнуть, взять напрокат спортивный инвентарь или перекусить на новых общественных территориях», — отметила Полухина. По данным Минстроя РФ, ЯНАО входит в топ-10 регионов лидирующих в развитии благоустройства городской среды. Самые комфортные города с современными общественными территориями — это Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Ноябрьск и Надым.