Дома, школа и детсады в центре Кургана останутся без воды из-за аварии

В Кургане ограничат холодное водоснабжение в школах, детсадах, медцентре и домах, расположенных в центре города. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии воду отключат в следующих социальных объектах: детский сад №39 по улице Коли Мяготина, 56а/1, детсад №37, а также школа №22, которая расположена по адресу улица 1 Мая, 19 и медцентр по этой же улице в доме 21/1 », — указано в канале ресурсоснабжающей организации.
Также для устранения аварии на водопроводе воду отключат по следующим адресам:
- ул. К.Мяготина, 44
- ул. К.Мяготина, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83;
- ул. Радионова,40;
- Теплопункты №48, 57.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях на сутки отключат воду. Это было необходимо для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города.
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