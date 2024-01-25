25 января 2024

Дома, школа и детсады в центре Кургана останутся без воды из-за аварии

Дома, школы и детсады в центре Кургана останутся без воды из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Воду в домах и соцобъектах отключат в связи с устранением аварии на водопроводе Фото:

В Кургане ограничат холодное водоснабжение в школах, детсадах, медцентре и домах, расположенных в центре города. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии воду отключат в следующих социальных объектах: детский сад №39 по улице Коли Мяготина, 56а/1, детсад №37, а также школа №22, которая расположена по адресу улица 1 Мая, 19 и медцентр по этой же улице в доме 21/1 », — указано в канале ресурсоснабжающей организации.

Также для устранения аварии на водопроводе воду отключат по следующим адресам:

  • ул. К.Мяготина, 44
  • ул. К.Мяготина, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83;
  • ул. Радионова,40;
  • Теплопункты №48, 57.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях на сутки отключат воду. Это было необходимо для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города.

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В Кургане ограничат холодное водоснабжение в школах, детсадах, медцентре и домах, расположенных в центре города. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз». «В связи с устранением аварии воду отключат в следующих социальных объектах: детский сад №39 по улице Коли Мяготина, 56а/1, детсад №37, а также школа №22, которая расположена по адресу улица 1 Мая, 19 и медцентр по этой же улице в доме 21/1 », — указано в канале ресурсоснабжающей организации. Также для устранения аварии на водопроводе воду отключат по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях на сутки отключат воду. Это было необходимо для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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