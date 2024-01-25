Общество ЖКХ и Городская среда Дома, школа и детсады в центре Кургана останутся без воды из-за аварии Дома, школы и детсады в центре Кургана останутся без воды из-за аварии 26 января 2024 в 10:51 Размер текста - 17 + Воду в домах и соцобъектах отключат в связи с устранением аварии на водопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ограничат холодное водоснабжение в школах, детсадах, медцентре и домах, расположенных в центре города. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз». «В связи с устранением аварии воду отключат в следующих социальных объектах: детский сад №39 по улице Коли Мяготина, 56а/1, детсад №37, а также школа №22, которая расположена по адресу улица 1 Мая, 19 и медцентр по этой же улице в доме 21/1 », — указано в канале ресурсоснабжающей организации. Также для устранения аварии на водопроводе воду отключат по следующим адресам: ул. К.Мяготина, 44

ул. К.Мяготина, 54, 56, 58, 77, 79, 81, 83;

ул. Радионова,40;

Теплопункты №48, 57. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях на сутки отключат воду. Это было необходимо для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города. В Кургане ограничат холодное водоснабжение в школах, детсадах, медцентре и домах, расположенных в центре города. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз». «В связи с устранением аварии воду отключат в следующих социальных объектах: детский сад №39 по улице Коли Мяготина, 56а/1, детсад №37, а также школа №22, которая расположена по адресу улица 1 Мая, 19 и медцентр по этой же улице в доме 21/1 », — указано в канале ресурсоснабжающей организации. Также для устранения аварии на водопроводе воду отключат по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях на сутки отключат воду. Это было необходимо для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям