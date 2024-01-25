25 января 2024

Путин отметил заслуги педагогов из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Почетной грамотой и благодарностью отмечены заслуги ямальских педагогов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вручении почетной грамоты и объявлении благодарности двум учителям из Нового Уренгоя (ЯНАО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Борисову Снежану Петровну, учителя МАОУ „Средняя общеобразовательная школа г. № 4 с углубленным изучением английского языка, г. Новый Уренгой, ЯНАО“», — сообщается в документе. Благодарность президента объявлена педагогу дополнительного образования из Новоуренгойского дворца творчества «Академия талантов» Саиде Аджаматовой.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от Путина. Еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вручении почетной грамоты и объявлении благодарности двум учителям из Нового Уренгоя (ЯНАО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Борисову Снежану Петровну, учителя МАОУ „Средняя общеобразовательная школа г. № 4 с углубленным изучением английского языка, г. Новый Уренгой, ЯНАО“», — сообщается в документе. Благодарность президента объявлена педагогу дополнительного образования из Новоуренгойского дворца творчества «Академия талантов» Саиде Аджаматовой. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от Путина. Еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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