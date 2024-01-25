Путин отметил заслуги педагогов из ЯНАО

Почетной грамотой и благодарностью отмечены заслуги ямальских педагогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вручении почетной грамоты и объявлении благодарности двум учителям из Нового Уренгоя (ЯНАО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Борисову Снежану Петровну, учителя МАОУ „Средняя общеобразовательная школа г. № 4 с углубленным изучением английского языка, г. Новый Уренгой, ЯНАО“», — сообщается в документе. Благодарность президента объявлена педагогу дополнительного образования из Новоуренгойского дворца творчества «Академия талантов» Саиде Аджаматовой.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от Путина. Еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.