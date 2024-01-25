Прокуратура ЯНАО проверяет интернат, где учеников кормили некачественными консервами

Прокуратура ЯНАО проводит проверку интерната в Гыде

В Гыде учеников кормили консервами из неизвестного сырья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Гыда администрация школы-интерната закупила для питания воспитанников консервы из сырья неизвестного происхождения. По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Прокуратурой округа по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа.

Партия консервов из сырья неизвестного происхождения поступила в школу-интернат в конце декабря прошлого года. Объем использованного для изготовления консервов мясного сырья составил 16,2% от общей массы продукции. Нарушения в технологии изготовления были выявлены управлением фитосанитарного надзора по Тюменской области.