25 января 2024

Прокуратура ЯНАО проверяет интернат, где учеников кормили некачественными консервами

Прокуратура ЯНАО проводит проверку интерната в Гыде
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
В Гыде учеников кормили консервами из неизвестного сырья Фото:

В селе Гыда администрация школы-интерната закупила для питания воспитанников консервы из сырья неизвестного происхождения. По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Прокуратурой округа по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа.

Партия консервов из сырья неизвестного происхождения поступила в школу-интернат в конце декабря прошлого года. Объем использованного для изготовления консервов мясного сырья составил 16,2% от общей массы продукции. Нарушения в технологии изготовления были выявлены управлением фитосанитарного надзора по Тюменской области.

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В селе Гыда администрация школы-интерната закупила для питания воспитанников консервы из сырья неизвестного происхождения. По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили URA.RU в ведомстве. «Прокуратурой округа по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Партия консервов из сырья неизвестного происхождения поступила в школу-интернат в конце декабря прошлого года. Объем использованного для изготовления консервов мясного сырья составил 16,2% от общей массы продукции. Нарушения в технологии изготовления были выявлены управлением фитосанитарного надзора по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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