В тюменском микрорайоне организуют новый сквер

В Тюмени в районе Ново-Патрушево планируют благоустроить сквер. Об этом сообщили в городской администрации.
«Территория, расположенная вдоль ул. Федюнинского в границах земельного участка, предоставленного для размещения объектов озеленения и благоустройства, прилегающего к жилому району Ново-Патрушево, в настоящее время не благоустроена и является перспективной для создания сквера. Она включена в адресный перечень озелененных территорий города Тюмени, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — сообщили в мэрии.
Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее. На 2024 год выбор уже сделали, поэтому тюменцам предлагают отслеживать информацию о голосовании на сайте администрации.
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