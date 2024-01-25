В тюменском микрорайоне организуют новый сквер

26 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе Ново-Патрушево планируют благоустроить сквер. Об этом сообщили в городской администрации. «Территория, расположенная вдоль ул. Федюнинского в границах земельного участка, предоставленного для размещения объектов озеленения и благоустройства, прилегающего к жилому району Ново-Патрушево, в настоящее время не благоустроена и является перспективной для создания сквера. Она включена в адресный перечень озелененных территорий города Тюмени, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — сообщили в мэрии. Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее. На 2024 год выбор уже сделали, поэтому тюменцам предлагают отслеживать информацию о голосовании на сайте администрации.

В Тюмени в районе Ново-Патрушево планируют благоустроить сквер. Об этом сообщили в городской администрации. «Территория, расположенная вдоль ул. Федюнинского в границах земельного участка, предоставленного для размещения объектов озеленения и благоустройства, прилегающего к жилому району Ново-Патрушево, в настоящее время не благоустроена и является перспективной для создания сквера. Она включена в адресный перечень озелененных территорий города Тюмени, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — сообщили в мэрии. Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее. На 2024 год выбор уже сделали, поэтому тюменцам предлагают отслеживать информацию о голосовании на сайте администрации.