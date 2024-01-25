25 января 2024

В тюменском микрорайоне организуют новый сквер

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, зима, горсад, парк, дедушка, пенсия, прогулка в парке
Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее Фото:

В Тюмени в районе Ново-Патрушево планируют благоустроить сквер. Об этом сообщили в городской администрации.

«Территория, расположенная вдоль ул. Федюнинского в границах земельного участка, предоставленного для размещения объектов озеленения и благоустройства, прилегающего к жилому району Ново-Патрушево, в настоящее время не благоустроена и является перспективной для создания сквера. Она включена в адресный перечень озелененных территорий города Тюмени, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — сообщили в мэрии.

Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее. На 2024 год выбор уже сделали, поэтому тюменцам предлагают отслеживать информацию о голосовании на сайте администрации.

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В Тюмени в районе Ново-Патрушево планируют благоустроить сквер. Об этом сообщили в городской администрации. «Территория, расположенная вдоль ул. Федюнинского в границах земельного участка, предоставленного для размещения объектов озеленения и благоустройства, прилегающего к жилому району Ново-Патрушево, в настоящее время не благоустроена и является перспективной для создания сквера. Она включена в адресный перечень озелененных территорий города Тюмени, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — сообщили в мэрии. Чтобы территорию начали благоустраивать, жителям необходимо проголосовать за нее. На 2024 год выбор уже сделали, поэтому тюменцам предлагают отслеживать информацию о голосовании на сайте администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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