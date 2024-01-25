25 января 2024

В коттеджном поселке возле Тюмени не будут строить школу, несмотря на жалобы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, кран, строительный кран, стройка
Ранее жители жаловались на отсутствие учреждений на территории поселка Фото:

В коттеджном поселке Лето-парк не будут строить школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители жаловались на отсутствие учреждений на территории поселка.

«В настоящее время информация о потребности в строительстве школы в Лето-парке от администрации города Тюмени не поступала», — сообщили в департаменте. В соцсетях жители поселка писали, что ближайшая к району школа в Метелева переполнена.

Ранее URA.RU писало, где в Тюмени в ближайшие три года построят новые образовательные учреждения. Школы и детские сады появятся на Мысу, в Ново-Комарово и Ямальском-1.

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В коттеджном поселке Лето-парк не будут строить школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители жаловались на отсутствие учреждений на территории поселка. «В настоящее время информация о потребности в строительстве школы в Лето-парке от администрации города Тюмени не поступала», — сообщили в департаменте. В соцсетях жители поселка писали, что ближайшая к району школа в Метелева переполнена. Ранее URA.RU писало, где в Тюмени в ближайшие три года построят новые образовательные учреждения. Школы и детские сады появятся на Мысу, в Ново-Комарово и Ямальском-1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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