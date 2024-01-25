В коттеджном поселке возле Тюмени не будут строить школу, несмотря на жалобы

Ранее жители жаловались на отсутствие учреждений на территории поселка
В коттеджном поселке Лето-парк не будут строить школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители жаловались на отсутствие учреждений на территории поселка.
«В настоящее время информация о потребности в строительстве школы в Лето-парке от администрации города Тюмени не поступала», — сообщили в департаменте. В соцсетях жители поселка писали, что ближайшая к району школа в Метелева переполнена.
Ранее URA.RU писало, где в Тюмени в ближайшие три года построят новые образовательные учреждения. Школы и детские сады появятся на Мысу, в Ново-Комарово и Ямальском-1.
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