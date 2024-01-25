В ЯНАО бизнесмена-взяткодателя обязали вернуть в бюджет 93,5 миллиона рублей

Арбитражный суд ЯНАО аннулировал соглашение «ЯмалЖилСтрой» с УКС Лабытнанги

Арбитражный суд ЯНАО обязал предпринимателя вернуть незаконно полученный аванс Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд ЯНАО в конце декабря прошлого года признал недействительным контракт по незаконно заключенному дополнительному соглашению. Фирма «ЯмалЖилСтрой», которой руководит Андраник Мкоян, ранее судимый за дачу взятки, обязана вернуть управлению капитального строительства (УКС) Лабытнанги аванс в 93,5 миллиона рублей, полученный в рамках реализации нацпроекта, следует из судебного решения.

«Арбитражный суд ЯНАО решил признать недействительным дополнительное соглашение от 28.03.2023 к муниципальному контракту заключенный между УКС Лабытнанги и ООО „ЯмалЖилСтрой“. Размер авансовых платежей составил 93 500 000 рублей», — следует из решения Арбитражного суда ЯНАО.

Как пояснили корреспонденту агентства в прокуратуре, речь о коррупционной составляющей здесь не идет, но дополнительное соглашение на получение аванса было заключено неправомерно и противоречило изначальным условиям контракта. Подряд на благоустройство территории, прилегающей к «Коми деревне» в Лабытнанги, был заключен в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая цена контракта составляет 350 миллионов рублей.

Учредителем и руководителем ООО «ЯмалЖилСтрой» является экс-депутат гордумы Салехарда Андраник Мкоян. В апреле 2019 года суд приговорил его к штрафу в 12 миллионов рублей и запрету занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Он был признан виновным в даче взятки в размере 200 тысяч рублей сотрудникам Росрыболовства за право хранить щебень в водоохранной зоне. Чиновники получили реальные строки, а Мкояну пришлось досрочно сложить депутатские полномочия. В 2020 году предприниматель в суде ЯНАО добился отмены запрета занимать должности на госслужбе.