29 января 2024

В ЯНАО дети смогут учиться и путешествовать благодаря виртуальной реальности. Фото

В Салехарде начал работу Центр виртуально-образовательных представлений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, vr, виар очки
С помощью VR-очков дети могут изучать ПДД и путешествовать по России Фото:

В Салехарде дети получили возможность изучать окружающий мир, историю и основы правил дорожного движения при помощи погружения в виртуальную реальность. Центр виртуально-образовательных представлений запустил предприниматель Сергей Тихоненко при поддержке департамента соцзащиты населения ЯНАО. Он поделился с URA.RU, как дети изучают ПДД с помощью виртуальной реальности и причем тут игра «Майнкрафт».

«На данный момент у нас 24 образовательных фильма, которые можно разделить на несколько блоков. Ребята могут погрузиться в морской мир, где есть акулы и черепахи, изучить достопримечательности России, стать свидетелями падения огромного метеорита на Землю», — рассказал Тихоненко. Космосу посвящена программа, где можно выйти в открытое космическое пространство и повторить подвиг космонавта Алексея Леонова. К 9 мая готовится фильм о Великой Отечественной войне, где можно будет увидеть танковый бой, битву за Рейхстаг и парад Победы в режиме 360 градусов.

При помощи очков виртуальной реальности, детям доступно изучение ПДД в графике популярной игры Minecraft. «Базовые основы и навыки ПДД подаются полностью в классической графике „Майнкрафта“, что вызывает дополнительный интерес и восторг у детей», — отметил предприниматель.

Сеанс виртуальной реальности для детей длится 15 минут — больше не рекомендовано врачами, поскольку это время равносильно 1,5 часам просмотра телевизора. Все демонстрируемые фильмы являются лицензионными, на данный момент доступно 15 комплектов VR-очков. Перед первым просмотром программы протестировали учителя, которые оставили только положительные отзывы о демонстрируемом контенте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде дети получили возможность изучать окружающий мир, историю и основы правил дорожного движения при помощи погружения в виртуальную реальность. Центр виртуально-образовательных представлений запустил предприниматель Сергей Тихоненко при поддержке департамента соцзащиты населения ЯНАО. Он поделился с URA.RU, как дети изучают ПДД с помощью виртуальной реальности и причем тут игра «Майнкрафт». «На данный момент у нас 24 образовательных фильма, которые можно разделить на несколько блоков. Ребята могут погрузиться в морской мир, где есть акулы и черепахи, изучить достопримечательности России, стать свидетелями падения огромного метеорита на Землю», — рассказал Тихоненко. Космосу посвящена программа, где можно выйти в открытое космическое пространство и повторить подвиг космонавта Алексея Леонова. К 9 мая готовится фильм о Великой Отечественной войне, где можно будет увидеть танковый бой, битву за Рейхстаг и парад Победы в режиме 360 градусов. При помощи очков виртуальной реальности, детям доступно изучение ПДД в графике популярной игры Minecraft. «Базовые основы и навыки ПДД подаются полностью в классической графике „Майнкрафта“, что вызывает дополнительный интерес и восторг у детей», — отметил предприниматель. Сеанс виртуальной реальности для детей длится 15 минут — больше не рекомендовано врачами, поскольку это время равносильно 1,5 часам просмотра телевизора. Все демонстрируемые фильмы являются лицензионными, на данный момент доступно 15 комплектов VR-очков. Перед первым просмотром программы протестировали учителя, которые оставили только положительные отзывы о демонстрируемом контенте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...