В Салехарде дети получили возможность изучать окружающий мир, историю и основы правил дорожного движения при помощи погружения в виртуальную реальность. Центр виртуально-образовательных представлений запустил предприниматель Сергей Тихоненко при поддержке департамента соцзащиты населения ЯНАО. Он поделился с URA.RU, как дети изучают ПДД с помощью виртуальной реальности и причем тут игра «Майнкрафт».
«На данный момент у нас 24 образовательных фильма, которые можно разделить на несколько блоков. Ребята могут погрузиться в морской мир, где есть акулы и черепахи, изучить достопримечательности России, стать свидетелями падения огромного метеорита на Землю», — рассказал Тихоненко. Космосу посвящена программа, где можно выйти в открытое космическое пространство и повторить подвиг космонавта Алексея Леонова. К 9 мая готовится фильм о Великой Отечественной войне, где можно будет увидеть танковый бой, битву за Рейхстаг и парад Победы в режиме 360 градусов.
При помощи очков виртуальной реальности, детям доступно изучение ПДД в графике популярной игры Minecraft. «Базовые основы и навыки ПДД подаются полностью в классической графике „Майнкрафта“, что вызывает дополнительный интерес и восторг у детей», — отметил предприниматель.
Сеанс виртуальной реальности для детей длится 15 минут — больше не рекомендовано врачами, поскольку это время равносильно 1,5 часам просмотра телевизора. Все демонстрируемые фильмы являются лицензионными, на данный момент доступно 15 комплектов VR-очков. Перед первым просмотром программы протестировали учителя, которые оставили только положительные отзывы о демонстрируемом контенте.
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