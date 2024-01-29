В ЯНАО дети смогут учиться и путешествовать благодаря виртуальной реальности. Фото

В Салехарде начал работу Центр виртуально-образовательных представлений

30 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

С помощью VR-очков дети могут изучать ПДД и путешествовать по России Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Салехарде дети получили возможность изучать окружающий мир, историю и основы правил дорожного движения при помощи погружения в виртуальную реальность. Центр виртуально-образовательных представлений запустил предприниматель Сергей Тихоненко при поддержке департамента соцзащиты населения ЯНАО. Он поделился с URA.RU, как дети изучают ПДД с помощью виртуальной реальности и причем тут игра «Майнкрафт». «На данный момент у нас 24 образовательных фильма, которые можно разделить на несколько блоков. Ребята могут погрузиться в морской мир, где есть акулы и черепахи, изучить достопримечательности России, стать свидетелями падения огромного метеорита на Землю», — рассказал Тихоненко. Космосу посвящена программа, где можно выйти в открытое космическое пространство и повторить подвиг космонавта Алексея Леонова. К 9 мая готовится фильм о Великой Отечественной войне, где можно будет увидеть танковый бой, битву за Рейхстаг и парад Победы в режиме 360 градусов. При помощи очков виртуальной реальности, детям доступно изучение ПДД в графике популярной игры Minecraft. «Базовые основы и навыки ПДД подаются полностью в классической графике „Майнкрафта“, что вызывает дополнительный интерес и восторг у детей», — отметил предприниматель. Сеанс виртуальной реальности для детей длится 15 минут — больше не рекомендовано врачами, поскольку это время равносильно 1,5 часам просмотра телевизора. Все демонстрируемые фильмы являются лицензионными, на данный момент доступно 15 комплектов VR-очков. Перед первым просмотром программы протестировали учителя, которые оставили только положительные отзывы о демонстрируемом контенте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде дети получили возможность изучать окружающий мир, историю и основы правил дорожного движения при помощи погружения в виртуальную реальность. Центр виртуально-образовательных представлений запустил предприниматель Сергей Тихоненко при поддержке департамента соцзащиты населения ЯНАО. Он поделился с URA.RU, как дети изучают ПДД с помощью виртуальной реальности и причем тут игра «Майнкрафт». «На данный момент у нас 24 образовательных фильма, которые можно разделить на несколько блоков. Ребята могут погрузиться в морской мир, где есть акулы и черепахи, изучить достопримечательности России, стать свидетелями падения огромного метеорита на Землю», — рассказал Тихоненко. Космосу посвящена программа, где можно выйти в открытое космическое пространство и повторить подвиг космонавта Алексея Леонова. К 9 мая готовится фильм о Великой Отечественной войне, где можно будет увидеть танковый бой, битву за Рейхстаг и парад Победы в режиме 360 градусов. При помощи очков виртуальной реальности, детям доступно изучение ПДД в графике популярной игры Minecraft. «Базовые основы и навыки ПДД подаются полностью в классической графике „Майнкрафта“, что вызывает дополнительный интерес и восторг у детей», — отметил предприниматель. Сеанс виртуальной реальности для детей длится 15 минут — больше не рекомендовано врачами, поскольку это время равносильно 1,5 часам просмотра телевизора. Все демонстрируемые фильмы являются лицензионными, на данный момент доступно 15 комплектов VR-очков. Перед первым просмотром программы протестировали учителя, которые оставили только положительные отзывы о демонстрируемом контенте.