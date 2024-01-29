29 января 2024

Завод стройматериалов в ЯНАО задолжал бизнесмену 18 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны договорились, что по иску будет взыскано 10 млн рублей Фото:

В Арбитражном суде округа рассмотрен гражданский спор между ООО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» и индивидуальным предпринимателем Алексеем Кисилевым. Научно-производственное объединение задолжало бизнесмену почти 18 млн рублей, следует из банка судебных решений. Стороны договорились, что по иску будет взыскано 10 млн рублей.

«Индивидуальный предприниматель Киселев Алексей Владимирович обратился в суд с уточненным исковым заявлением к ООО Научно-производственное объединение „Ноябрьский Завод Строительных Материалов“ о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг в размере 17 954 704 рублей 19 копеек. До рассмотрения спора по существу стороны заключили мировое соглашение <…>», — сообщается в определении Арбитражного суда.

Представитель компании признал задолженность предприятия в размере 21,6 млн рублей, но с тем, чтобы истец отказался от исковых требований в размере 11,6 млн рублей. Общая сумма долга установлена судом в размере 10 млн рублей. Срок уплаты — до 26 декабря 2024 года.

Долговые претензии к Ноябрьскому заводу стройматериалов поступали и раньше. В июле 2023 года Арбитражный суд ЯНАО вынес определение о прекращении дела о банкротстве компании. Признания завода несостоятельным добивался индивидуальный предприниматель Дмитрий Лозин. Ответчик задолжал более трех млн рублей, но вернул долг кредитору до введения процедуры наблюдения.

По данным картотеки РБК, научно-производственное объединение «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» занимается производством товарного бетона и цемента. Уставной капитал — один млн рублей. Учредители — Сергей Евсеев и Руслан Красовский. В ноябре 2021 года компания собиралась стать резидентом Арктической зоны и возродить заброшенное предприятие.

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В Арбитражном суде округа рассмотрен гражданский спор между ООО «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» и индивидуальным предпринимателем Алексеем Кисилевым. Научно-производственное объединение задолжало бизнесмену почти 18 млн рублей, следует из банка судебных решений. Стороны договорились, что по иску будет взыскано 10 млн рублей. «Индивидуальный предприниматель Киселев Алексей Владимирович обратился в суд с уточненным исковым заявлением к ООО Научно-производственное объединение „Ноябрьский Завод Строительных Материалов“ о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг в размере 17 954 704 рублей 19 копеек. До рассмотрения спора по существу стороны заключили мировое соглашение <…>», — сообщается в определении Арбитражного суда. Представитель компании признал задолженность предприятия в размере 21,6 млн рублей, но с тем, чтобы истец отказался от исковых требований в размере 11,6 млн рублей. Общая сумма долга установлена судом в размере 10 млн рублей. Срок уплаты — до 26 декабря 2024 года. Долговые претензии к Ноябрьскому заводу стройматериалов поступали и раньше. В июле 2023 года Арбитражный суд ЯНАО вынес определение о прекращении дела о банкротстве компании. Признания завода несостоятельным добивался индивидуальный предприниматель Дмитрий Лозин. Ответчик задолжал более трех млн рублей, но вернул долг кредитору до введения процедуры наблюдения. По данным картотеки РБК, научно-производственное объединение «Ноябрьский Завод Строительных Материалов» занимается производством товарного бетона и цемента. Уставной капитал — один млн рублей. Учредители — Сергей Евсеев и Руслан Красовский. В ноябре 2021 года к омпания собиралась стать резидентом Арктической зоны и возродить заброшенное предприятие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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