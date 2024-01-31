Участник шоу с Малаховым проведет концерт в поддержку курганских бойцов СВО

В Кургане пройдет концерт в поддержку бойцов СВО Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Певец Вячеслав Федоров-Богатырев, участвовавший в шоу «Привет, Андрей!» на федеральном канале, проведет благотворительный концерт в поддержку курганских бойцов СВО. Об этом сообщается на молодежном портале региона.

«В Кургане пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов. 2 февраля в 18.00 в Юговке с патриотической программой выступит наш земляк — певец, участник Вячеслав Федоров-Богатырев. Артист является участником масштабных шоу „Привет, Андрей!“, „Живой звук“, „Ну-ка, все вместе“», — говорится в сообщении портала Prospekt45.

Концерт пройдет при поддержке патриотического благотворительного проекта «Добрая земля», которым руководит участник спецоперации Александр Пылков. На мероприятии будет организован сбор пожертвований для помощи военнослужащим из Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что курганский певец Федоров-Богатырев выступил на передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». В телешоу артист спел романс на стихи Гумилева.