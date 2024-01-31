Абьюзер из ЯНАО, истязавший подругу на кладбище, отправился в колонию

01 февраля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Пять лет и шесть месяцев проведет в колонии строгого режима житель поселка Гыда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пять лет и шесть месяцев проведет в колонии строгого режима житель поселка Гыда Тазовского района (ЯНАО), признанный виновным в похищении человека и нарушении тайны переписки, сообщает СУ СК по ЯНАО во «ВКонтакте». Из чувства ревности преступник отвез подругу в тундру на кладбище и угрожал убийством. «Мужчина признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), и п. п. „в,г“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении следственного управления округа. Как установило судебное следствие, преступление совершено в поселке Гыда Тазовского района ЯНАО в апреле 2023 года. Отобрав телефон у бывшей сожительницы, мужчина прочитал ее личную переписку, а затем, движимый чувством ревности, силой вывез потерпевшую на снегоходе в тундру на кладбище. В ходе выяснения отношений, желая заставить женщину жить с ним, похититель бил ее по голове кулаками, а затем, угрожая молотком и ножом, угрожал убийством. Ранее URA.RU сообщало, что о похищении следователям стало известно в ходе расследования эпизода, связанного с нарушением тайны личной переписки. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пять лет и шесть месяцев проведет в колонии строгого режима житель поселка Гыда Тазовского района (ЯНАО), признанный виновным в похищении человека и нарушении тайны переписки, сообщает СУ СК по ЯНАО во «ВКонтакте». Из чувства ревности преступник отвез подругу в тундру на кладбище и угрожал убийством. «Мужчина признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), и п. п. „в,г“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении следственного управления округа. Как установило судебное следствие, преступление совершено в поселке Гыда Тазовского района ЯНАО в апреле 2023 года. Отобрав телефон у бывшей сожительницы, мужчина прочитал ее личную переписку, а затем, движимый чувством ревности, силой вывез потерпевшую на снегоходе в тундру на кладбище. В ходе выяснения отношений, желая заставить женщину жить с ним, похититель бил ее по голове кулаками, а затем, угрожая молотком и ножом, угрожал убийством. Ранее URA.RU сообщало, что о похищении следователям стало известно в ходе расследования эпизода, связанного с нарушением тайны личной переписки. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.