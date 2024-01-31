31 января 2024

Легенды патриотической песни и армейской лирики порадуют жителей ЯНАО

В ЯНАО накануне Дня защитника Отечества выступит группа «Голубые береты»
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День ВДВ. Екатеринбург , десантники, гитара, марш, голубые береты, шествие, день вдв
В Лабытнанги 21 февраля пройдет концерт группы «Голубые береты» (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) выступит с концертом группа «Голубые береты». Информация об этом опубликована на сайте сервиса по продаже билетов.

«Хотите почувствовать на себе энергию настоящего десантного братства? Если да, то добро пожаловать на концерт легендарного ансамбля ВДВ „Голубые береты“. Так же, как и на первый концерт 19 ноября 1985 года в Кабуле, коллектив на сцену выведет бессменный художественный руководитель — Сергей Яровой», — сообщает сервис по продаже билетов в анонсе выступления. В Лабытнанги выступление группы состоится 21 февраля.

Ансамбль является коллективом Министерства обороны РФ. Участники проходили службу в воздушно-десантных войсках, были с концертами в Афганистане и Чеченской республике. В своем репертуаре артисты имеют более 200 авторских песен, а песня «Синева» служит неофициальным гимном для нескольких поколений десантников.

В состав группы входят заслуженные артисты РФ — Сергей Яровой, Юрий Слатов, Денис Платонов, Егор Сердечный и Дмитрий Вахрушин. Известные хиты в репертуаре — «Синева», «Раненый город», «Ордена не продаются», «Две вертушки на Моздок», «Серебристый самолет» и другие.

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В Лабытнанги (ЯНАО) выступит с концертом группа «Голубые береты». Информация об этом опубликована на сайте сервиса по продаже билетов. «Хотите почувствовать на себе энергию настоящего десантного братства? Если да, то добро пожаловать на концерт легендарного ансамбля ВДВ „Голубые береты“. Так же, как и на первый концерт 19 ноября 1985 года в Кабуле, коллектив на сцену выведет бессменный художественный руководитель — Сергей Яровой», — сообщает сервис по продаже билетов в анонсе выступления. В Лабытнанги выступление группы состоится 21 февраля. Ансамбль является коллективом Министерства обороны РФ. Участники проходили службу в воздушно-десантных войсках, были с концертами в Афганистане и Чеченской республике. В своем репертуаре артисты имеют более 200 авторских песен, а песня «Синева» служит неофициальным гимном для нескольких поколений десантников. В состав группы входят заслуженные артисты РФ — Сергей Яровой, Юрий Слатов, Денис Платонов, Егор Сердечный и Дмитрий Вахрушин. Известные хиты в репертуаре — «Синева», «Раненый город», «Ордена не продаются», «Две вертушки на Моздок», «Серебристый самолет» и другие.
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