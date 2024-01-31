31 января 2024

Этнокомплексы, катки и детские площадки: какие новые объекты для отдыха зимой появились в ЯНАО

Власти ЯНАО обустроили для зимнего отдыха граждан катки и этнопарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, зима, парк, город салехард, городской сад, иней, мороз
Жители ЯНАО проводят зимний досуг в новых парках, на катках и городских площадях Фото:

В ЯНАО с 2018 года появилось девять новых мест притяжения для зимнего отдыха, среди которых эко- и этнопарки, катки, благоустроенные площадь и детская площадка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа, работы на объектах продолжались в 2023 году.

«В Лабытнанги в 2023 году завершен первый этап создания этнографического парка „Коми-деревня“. В этом году в природно-этнографический комплекс „Нум“ в Ноябрьске построен ледовый городок со снежными горками и ледяными скульптурами сказочных персонажей. В Никольском сквере (Губкинский) в наступившем году обновлена иллюминация», — уточнили в пресс-службе.

Всего за пять лет в регионе было благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств. Жители могут посещать их круглогодично: зимой заливают катки, проводятся праздничные и спортивные мероприятия. Новые места притяжения в городах и селах округа:

  • В Салехарде — набережная озера Лебяжье, которое зимой превращается в каток;
  • В Лабытнанги — этнографический парк «Коми-деревня», который в новогодние каникулы посетили более тысячи горожан;
  • В Ноябрьске — природно-этнографический комплекс «Нум», который за январь 2024 года посетили почти две тысячи человек;
  • В Губкинском — уличный каток в Никольском сквере, где этой зимой появился бокс для обогрева рук «Тепло Ямала»;
  • В Новом Уренгое — многофункциональный комплекс «Виадук», где установлено здание с прокатом и раздевалкой;
  • В Надыме — обновленная площадь Юбилейная, на которой традиционно проходят соревнования оленеводов на кубок губернатора Ямала;
  • В Тарко-Сале — парк «Здоровье», где в январе заработал прокат коньков.

Кроме того, местом зимних гуляний стал этнопарк «Тойкый мач» в селе Толька (Красноселькупский район). Там в 2023 году прошел районный праздник День оленевода и охотника. В 2023 году была благоустроена детская площадка на улице Кугаевского в селе Яр-Сале (Ямальский район).

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В ЯНАО с 2018 года появилось девять новых мест притяжения для зимнего отдыха, среди которых эко- и этнопарки, катки, благоустроенные площадь и детская площадка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа, работы на объектах продолжались в 2023 году. «В Лабытнанги в 2023 году завершен первый этап создания этнографического парка „Коми-деревня“. В этом году в природно-этнографический комплекс „Нум“ в Ноябрьске построен ледовый городок со снежными горками и ледяными скульптурами сказочных персонажей. В Никольском сквере (Губкинский) в наступившем году обновлена иллюминация», — уточнили в пресс-службе. Всего за пять лет в регионе было благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств. Жители могут посещать их круглогодично: зимой заливают катки, проводятся праздничные и спортивные мероприятия. Новые места притяжения в городах и селах округа: Кроме того, местом зимних гуляний стал этнопарк «Тойкый мач» в селе Толька (Красноселькупский район). Там в 2023 году прошел районный праздник День оленевода и охотника. В 2023 году была благоустроена детская площадка на улице Кугаевского в селе Яр-Сале (Ямальский район).
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© Служба новостей «URA.RU»
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