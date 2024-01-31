Этнокомплексы, катки и детские площадки: какие новые объекты для отдыха зимой появились в ЯНАО

Власти ЯНАО обустроили для зимнего отдыха граждан катки и этнопарки

01 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО проводят зимний досуг в новых парках, на катках и городских площадях Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ЯНАО с 2018 года появилось девять новых мест притяжения для зимнего отдыха, среди которых эко- и этнопарки, катки, благоустроенные площадь и детская площадка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа, работы на объектах продолжались в 2023 году. «В Лабытнанги в 2023 году завершен первый этап создания этнографического парка „Коми-деревня“. В этом году в природно-этнографический комплекс „Нум“ в Ноябрьске построен ледовый городок со снежными горками и ледяными скульптурами сказочных персонажей. В Никольском сквере (Губкинский) в наступившем году обновлена иллюминация», — уточнили в пресс-службе. Всего за пять лет в регионе было благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств. Жители могут посещать их круглогодично: зимой заливают катки, проводятся праздничные и спортивные мероприятия. Новые места притяжения в городах и селах округа: В Салехарде — набережная озера Лебяжье, которое зимой превращается в каток;

В Лабытнанги — этнографический парк «Коми-деревня», который в новогодние каникулы посетили более тысячи горожан;

В Ноябрьске — природно-этнографический комплекс «Нум», который за январь 2024 года посетили почти две тысячи человек;

В Губкинском — уличный каток в Никольском сквере, где этой зимой появился бокс для обогрева рук «Тепло Ямала»;

В Новом Уренгое — многофункциональный комплекс «Виадук», где установлено здание с прокатом и раздевалкой;

В Надыме — обновленная площадь Юбилейная, на которой традиционно проходят соревнования оленеводов на кубок губернатора Ямала;

В Тарко-Сале — парк «Здоровье», где в январе заработал прокат коньков. Кроме того, местом зимних гуляний стал этнопарк «Тойкый мач» в селе Толька (Красноселькупский район). Там в 2023 году прошел районный праздник День оленевода и охотника. В 2023 году была благоустроена детская площадка на улице Кугаевского в селе Яр-Сале (Ямальский район).

В ЯНАО с 2018 года появилось девять новых мест притяжения для зимнего отдыха, среди которых эко- и этнопарки, катки, благоустроенные площадь и детская площадка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе правительства округа, работы на объектах продолжались в 2023 году. «В Лабытнанги в 2023 году завершен первый этап создания этнографического парка „Коми-деревня“. В этом году в природно-этнографический комплекс „Нум“ в Ноябрьске построен ледовый городок со снежными горками и ледяными скульптурами сказочных персонажей. В Никольском сквере (Губкинский) в наступившем году обновлена иллюминация», — уточнили в пресс-службе. Всего за пять лет в регионе было благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств. Жители могут посещать их круглогодично: зимой заливают катки, проводятся праздничные и спортивные мероприятия. Новые места притяжения в городах и селах округа: Кроме того, местом зимних гуляний стал этнопарк «Тойкый мач» в селе Толька (Красноселькупский район). Там в 2023 году прошел районный праздник День оленевода и охотника. В 2023 году была благоустроена детская площадка на улице Кугаевского в селе Яр-Сале (Ямальский район).