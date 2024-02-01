Тюменский охотник прострелил пенсионеру живот

В Тюменской области охотник ранил мужчину во время охоты на бобров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot.
«47-летний нефтяник из Тюмени захотел поохотиться на диких зверей — взял карабин „Сайга-223“ для промысловой и любительской охоты, поехал в деревню Решетниково и пошел искать бобровые хатки. Вместо бобра выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, а охотника задержали. По данным SHOT, оружие зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
URA.RU направило запрос в региональное управление СКР, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о самых громких случаях непреднамеренных убийств во время охоты в Тюменской области.
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