01 февраля 2024

Тюменский охотник прострелил пенсионеру живот

В Тюменской области охотник ранил мужчину в живот во время охоты на бобров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
Мужчина охотился на бобров с карабином «Сайга» Фото:

В Тюменской области охотник ранил мужчину во время охоты на бобров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot.

«47-летний нефтяник из Тюмени захотел поохотиться на диких зверей — взял карабин „Сайга-223“ для промысловой и любительской охоты, поехал в деревню Решетниково и пошел искать бобровые хатки. Вместо бобра выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, а охотника задержали. По данным SHOT, оружие зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

URA.RU направило запрос в региональное управление СКР, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о самых громких случаях непреднамеренных убийств во время охоты в Тюменской области.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области охотник ранил мужчину во время охоты на бобров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Shot. «47-летний нефтяник из Тюмени захотел поохотиться на диких зверей — взял карабин „Сайга-223“ для промысловой и любительской охоты, поехал в деревню Решетниково и пошел искать бобровые хатки. Вместо бобра выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, а охотника задержали. По данным SHOT, оружие зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». URA.RU направило запрос в региональное управление СКР, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о самых громких случаях непреднамеренных убийств во время охоты в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...