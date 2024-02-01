Самые громкие дела о случайном убийстве на охоте в Тюменской области

Охотника, застрелившего человека, приговорили к двум годам ограничения свободы

Самым резонансным стал случай, когда во время охоты мужчина застрелил собственного сына Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Тюменской области получит год и 11 месяцев ограничения свободы за непреднамеренное убийство во время охоты. Расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности завершено, Нижнетавдинский районный суд вынес приговор. За прошедший год в Тюменской области произошло несколько похожих историй. Самые нашумевшие из них — в подборке.

Отец застрелил сына, приняв его за животное

В самом начале 2023 года в суд попало одно из самых резонансных дел об убийстве во время охоты. Мужчина с сыном охотились в Сладковском районе области. В какой-то момент сын ушел в камыши, а мужчина принял его за косулю и выстрелил. Выстрел попал ребенку в голову. Отец отнес сына домой, попытался оказать ему первую помощь, а после этого вызвал медиков. Мальчик не выжил.

На судебном процессе мужчина целиком признал свою вину. Ему назначили наказание в виде года исправительных работ. В дополнение из его зарплаты ежемесячно взыскивается 10% в доход государства.

На охоте погиб глава строительной компании

В 2019 году в омском суде рассматривали резонансное дело об убийстве генерального директора тюменской компании «Маурер — Мостострой-11» Александра Скрипкина. Он погиб от рук тюменца во время охоты на территории Хрусталинского охотничьего хозяйства в Омской области. Осужденный дважды выстрелил по движущейся цели, приняв человека за животное. Одна из пуль попала Скрипкину в грудь.

Стрелявшего приговорили к уплате штрафа в два миллиона рублей. Смягчить наказание ему помогли явка с повинной, помощь расследованию и выплаченная родственникам компенсация еще до решения суда.

Браконьер застрелил мужчину вместо глухаря

В середине года поставили точку еще в одном деле об убийстве по неосторожности. В Перевалово Тюменского района браконьер охотился на глухарей, однако вместо птицы застрелил человека. Следователи долго осматривали место происшествия и провели комплекс исследований и экспертиз.

Суд учел все обстоятельства и позицию государственного обвинителя. В итоге стрелявшему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год.