01 февраля 2024

Мэр Салехарда провел ревизию контейнерных площадок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Глава Салехарда Титовский ответил на жалобы горожан Фото:

Снегоуборочная кампания в Салехарде снова привлекает внимание. Жители города уже не надеются на коммунальные службы и обращаются к мэру напрямую — на этот раз всеобщее возмущение коснулось засыпанных снегом контейнерных площадок для мусора. Мэр Алексей Титовский в ответ на призывы комментаторов организовал ревизию проблемных площадок.

«Такого быть не должно! Соглашусь, что обилие осадков только усугубило, но все же это не основная причина. А потому организации, которая занимается содержанием, сделано замечание и дано поручение в кратчайшие сроки все исправить», — пишет мэр в своем telegram-канале.

Глава Салехарда пообещал проверить все 200 городских площадок до конца недели, продолжая начатый в новом году региональный тренд на борьбу со снежной стихией. В конце 2023 губернатор Ямала уже отмечал «особое» положение Салехарда в связи с самым высоким количеством жалоб на уборку улиц от снега.

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Снегоуборочная кампания в Салехарде снова привлекает внимание. Жители города уже не надеются на коммунальные службы и обращаются к мэру напрямую — на этот раз всеобщее возмущение коснулось засыпанных снегом контейнерных площадок для мусора. Мэр Алексей Титовский в ответ на призывы комментаторов организовал ревизию проблемных площадок. «Такого быть не должно! Соглашусь, что обилие осадков только усугубило, но все же это не основная причина. А потому организации, которая занимается содержанием, сделано замечание и дано поручение в кратчайшие сроки все исправить», — пишет мэр в своем telegram-канале. Глава Салехарда пообещал проверить все 200 городских площадок до конца недели, продолжая начатый в новом году региональный тренд на борьбу со снежной стихией. В конце 2023 губернатор Ямала уже отмечал «особое» положение Салехарда в связи с самым высоким количеством жалоб на уборку улиц от снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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