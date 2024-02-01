Мэр Салехарда провел ревизию контейнерных площадок

02 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Глава Салехарда Титовский ответил на жалобы горожан Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Снегоуборочная кампания в Салехарде снова привлекает внимание. Жители города уже не надеются на коммунальные службы и обращаются к мэру напрямую — на этот раз всеобщее возмущение коснулось засыпанных снегом контейнерных площадок для мусора. Мэр Алексей Титовский в ответ на призывы комментаторов организовал ревизию проблемных площадок. «Такого быть не должно! Соглашусь, что обилие осадков только усугубило, но все же это не основная причина. А потому организации, которая занимается содержанием, сделано замечание и дано поручение в кратчайшие сроки все исправить», — пишет мэр в своем telegram-канале. Глава Салехарда пообещал проверить все 200 городских площадок до конца недели, продолжая начатый в новом году региональный тренд на борьбу со снежной стихией. В конце 2023 губернатор Ямала уже отмечал «особое» положение Салехарда в связи с самым высоким количеством жалоб на уборку улиц от снега.

Снегоуборочная кампания в Салехарде снова привлекает внимание. Жители города уже не надеются на коммунальные службы и обращаются к мэру напрямую — на этот раз всеобщее возмущение коснулось засыпанных снегом контейнерных площадок для мусора. Мэр Алексей Титовский в ответ на призывы комментаторов организовал ревизию проблемных площадок. «Такого быть не должно! Соглашусь, что обилие осадков только усугубило, но все же это не основная причина. А потому организации, которая занимается содержанием, сделано замечание и дано поручение в кратчайшие сроки все исправить», — пишет мэр в своем telegram-канале. Глава Салехарда пообещал проверить все 200 городских площадок до конца недели, продолжая начатый в новом году региональный тренд на борьбу со снежной стихией. В конце 2023 губернатор Ямала уже отмечал «особое» положение Салехарда в связи с самым высоким количеством жалоб на уборку улиц от снега.