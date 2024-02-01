В Тюмени выросла стоимость обслуживания китайских автомобилей

В Тюмени подорожали запчасти для китайских автомобилей

02 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Цены на запчасти для китайских автомобилей выросли на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За прошедшие два месяца стоимость запчастей для китайских автомобилей в Тюмени выросла, в среднем, на 10%. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автомагазинов. По его словам, рост цен вызван ажиотажным спросом на детали. «На дорогах Тюмени стало значительно больше автомобилей китайского производства. Как и любые другие машины, они периодически ломаются. Поэтому спрос на запчасти для „китайцев“ очень сильно вырос. Что не могло не сказаться на стоимости деталей. За прошедшие месяцы она выросла примерно на 10%. В основном, рост цен на автозапчасти коснулся таких производителей, как Chery, Geely и Haval. Эти китайские бренды считаются наиболее популярными в стране», — отметил собеседник URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла стоимость запчастей для иномарок японского производства. В 2023 году цены на детали для таких автомобилей поднялись на 15%.

За прошедшие два месяца стоимость запчастей для китайских автомобилей в Тюмени выросла, в среднем, на 10%. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных автомагазинов. По его словам, рост цен вызван ажиотажным спросом на детали. «На дорогах Тюмени стало значительно больше автомобилей китайского производства. Как и любые другие машины, они периодически ломаются. Поэтому спрос на запчасти для „китайцев“ очень сильно вырос. Что не могло не сказаться на стоимости деталей. За прошедшие месяцы она выросла примерно на 10%. В основном, рост цен на автозапчасти коснулся таких производителей, как Chery, Geely и Haval. Эти китайские бренды считаются наиболее популярными в стране», — отметил собеседник URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области выросла стоимость запчастей для иномарок японского производства. В 2023 году цены на детали для таких автомобилей поднялись на 15%.