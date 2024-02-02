Власти Кургана будут тщательнее контролировать установку кондиционеров

Курганцев предупредили об ответственности за несогласованные кондиционеры на фасадах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова рассказал о порядке размещения кондиционеров на фасадах и предупредила курганцев об ответственности за хаотичное размещение, не согласованное со структурой мэрии. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания оперштаба по ЖКХ.

«Ситуация с кондиционерами может ухудшаться. Сегодня на фасаде их три-четыре, а через год 10-15 в хаотичном порядке. Нужно приводить в порядок. <…> Сейчас у нас есть требование и положение о порядке согласования паспорта фасада. Если вносятся изменения, они должны быть согласованы с департаментом архитектуры <…> Если ситуация критична — начнем принимать меры», — передает корреспондент слова Юшковой. С ее слов, допускается размещать кондиционеры в цвет фасада и в едином стиле, также она ссылается требования и постановления департамента по данной теме, которые расположены на сайте мэрии.

Кроме этого, в ходе заседания штаба она отметила, что необходимо довести до собственников данную информацию. Также, чтобы дать собственникам дополнительный рычаг давления на нарушителей, власти рекомендуют им создавать паспорт фасад, где указано, как установить кондиционер или вывески. Она отмечает, что в случае несогласованных установок, начнется работа с привлечением граждан к административной ответственности и требованиями в судебном порядке привести в порядок фасад.

Ранее URA.RU писало, что на заседании комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам обсуждали жалобу жительницы, которой мешают лучи от информационного щита драмтеатра. Они якобы проходят сквозь стены. Присутствовавшая на заседании Нина Юшкова отмечала, что чиновники следят за тем, чтобы мерцание от рекламных конструкций не мешало жителям домов.