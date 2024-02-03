03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Тюмени из-за пьяного водителя в массовой аварии пострадало два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС устанавливает обстоятельства массовой аварии с нетрезвым водителем Фото:

На окружной дороге пьяный 45-летний водитель «Опель» врезался в стоящую «Газель». Из-за столкновения машины отбросило на авто марки «Киа» и маршрутное такси без пассажиров. В результате ДТП пострадали водители «Опеля» и «Газели», сообщает УГИБДД МВД по Тюменской области.

«На окружной дороге в районе пересечения с проездом Воронинские горки автомобиль „Опель“ под управлением 45-летнего нетрезвого водителя въехал в стоящую „Газель“. От удара „Газель“ отбросило на „Киа“, а „Опель“ на маршрутное такси без пассажиров. В ДТП пострадали водители „Опеля“ и „Газели“», — написано в telegram-канале ведомства.

Показатель алкотестера у виновника ДТП равен 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сообщается, что он ехал с работы.

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На окружной дороге пьяный 45-летний водитель «Опель» врезался в стоящую «Газель». Из-за столкновения машины отбросило на авто марки «Киа» и маршрутное такси без пассажиров. В результате ДТП пострадали водители «Опеля» и «Газели», сообщает УГИБДД МВД по Тюменской области. «На окружной дороге в районе пересечения с проездом Воронинские горки автомобиль „Опель“ под управлением 45-летнего нетрезвого водителя въехал в стоящую „Газель“. От удара „Газель“ отбросило на „Киа“, а „Опель“ на маршрутное такси без пассажиров. В ДТП пострадали водители „Опеля“ и „Газели“», — написано в telegram-канале ведомства. Показатель алкотестера у виновника ДТП равен 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сообщается, что он ехал с работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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