В Тюмени из-за пьяного водителя в массовой аварии пострадало два человека

На окружной дороге пьяный 45-летний водитель «Опель» врезался в стоящую «Газель». Из-за столкновения машины отбросило на авто марки «Киа» и маршрутное такси без пассажиров. В результате ДТП пострадали водители «Опеля» и «Газели», сообщает УГИБДД МВД по Тюменской области.
«На окружной дороге в районе пересечения с проездом Воронинские горки автомобиль „Опель“ под управлением 45-летнего нетрезвого водителя въехал в стоящую „Газель“. От удара „Газель“ отбросило на „Киа“, а „Опель“ на маршрутное такси без пассажиров. В ДТП пострадали водители „Опеля“ и „Газели“», — написано в telegram-канале ведомства.
Показатель алкотестера у виновника ДТП равен 0,91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сообщается, что он ехал с работы.
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