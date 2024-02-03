Губернатор Моор: обстрел в ЛНР подлое преступление, за которое ВСУ ответят

04 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Украинцы 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) гнусным и подлым преступлением, за которое ВСУ ответят. Об этом он сообщил в соцсетях. «ВСУ снова нанесли удар по мирным жителям. Украинские нацисты обстреляли пекарню в Лисичанске, куда в выходной день люди пришли за хлебом. Погибли десятки человек, в том числе ребенок. Гнусное и подлое преступление, за которое ВСУ обязательно ответят», — написал Моор в telegram-канале. Губернатор региона подчеркнул, что вся Тюменская область скорбит вместе с жителями республики. Моор выразил от лица всех жителей области соболезнования родным и близким погибших. Глава ЛНР Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что украинцы обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что ВСУ специально атаковали заведение. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. В связи с этим происшествием в ЛНР 4 февраля был объявлен день траура. Также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования и назвал украинских солдат нацистами, обстреливающими мирных жителей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) гнусным и подлым преступлением, за которое ВСУ ответят. Об этом он сообщил в соцсетях. «ВСУ снова нанесли удар по мирным жителям. Украинские нацисты обстреляли пекарню в Лисичанске, куда в выходной день люди пришли за хлебом. Погибли десятки человек, в том числе ребенок. Гнусное и подлое преступление, за которое ВСУ обязательно ответят», — написал Моор в telegram-канале. Губернатор региона подчеркнул, что вся Тюменская область скорбит вместе с жителями республики. Моор выразил от лица всех жителей области соболезнования родным и близким погибших. Глава ЛНР Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что украинцы обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что ВСУ специально атаковали заведение. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. В связи с этим происшествием в ЛНР 4 февраля был объявлен день траура. Также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования и назвал украинских солдат нацистами, обстреливающими мирных жителей.