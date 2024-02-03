Губернатор Моор: обстрел в ЛНР подлое преступление, за которое ВСУ ответят

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал обстрел пекарни в Лисичанске (ЛНР) гнусным и подлым преступлением, за которое ВСУ ответят. Об этом он сообщил в соцсетях.
«ВСУ снова нанесли удар по мирным жителям. Украинские нацисты обстреляли пекарню в Лисичанске, куда в выходной день люди пришли за хлебом. Погибли десятки человек, в том числе ребенок. Гнусное и подлое преступление, за которое ВСУ обязательно ответят», — написал Моор в telegram-канале.
Губернатор региона подчеркнул, что вся Тюменская область скорбит вместе с жителями республики. Моор выразил от лица всех жителей области соболезнования родным и близким погибших.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 3 февраля сообщал, что украинцы обстреляли пекарню в Лисичанске. Он заявил, что ВСУ специально атаковали заведение. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. В связи с этим происшествием в ЛНР 4 февраля был объявлен день траура. Также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования и назвал украинских солдат нацистами, обстреливающими мирных жителей.
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