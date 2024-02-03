Эксперты банков рассказали, во что тюменцы вкладывали деньги в 2023 году

Жители Тюмени вкладывали деньги в драгоценные металлы в 2023 году

Тюменцы в 2023 году вкладывались в золото и серебро Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы в прошлом году больше всего вкладывались в драгоценные металлы — золото и серебро. Об этом сообщили представители Сбербанка.

«Самыми популярными металлами у тюменцев стали золото и серебро: на них приходится 44% и 36% от общего количества совершенных в 2023 году сделок. Доля палладия составляет 11%, платины — 9%», — сказали представители банка РБК Тюмень.

По данным Сбербанка, количество средств на обезличенных металлических счетах (ОМС) выросло почти на 30% и составило около 1,7 миллиардов рублей. Как сообщили в ВТБ, в первом полугодии 2023 года тюменцы увеличили свои вложения в золотые слитки и в ОМС на 22%. Тогда портфель превысил 500 миллионов рублей.

Как отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов, динамика произошла из-за роста котировок золота и череды повышения ключевой ставки. Тюменцы фиксировали прибыль, переводя свои инвестиции из драгоценных металлов на рублевые вклады с плавающей ставкой, привязанной к динамике ключевой.

Аналитики нескольких крупных российских банков, работающих в регионе, рассказали журналисту URA.RU, что в прошлом году на 20-40% вырос объем инвестиций в золотые слитки и обезличенные металлические счета. Финансисты банка «Тинькофф» называют золото одной из самых универсальных инвестиций. Они считают, что у этого металла хорошая доходность. Он является защитой портфеля от негативных экономических процессов.