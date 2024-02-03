03 февраля 2024

Эксперты банков рассказали, во что тюменцы вкладывали деньги в 2023 году

Жители Тюмени вкладывали деньги в драгоценные металлы в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейный пресс-тур на производство "ЕЗ ОЦМ". Свердловская область, Верхняя Пышма, слиток золота
Тюменцы в 2023 году вкладывались в золото и серебро Фото:

Тюменцы в прошлом году больше всего вкладывались в драгоценные металлы — золото и серебро. Об этом сообщили представители Сбербанка.

«Самыми популярными металлами у тюменцев стали золото и серебро: на них приходится 44% и 36% от общего количества совершенных в 2023 году сделок. Доля палладия составляет 11%, платины — 9%», — сказали представители банка РБК Тюмень.

По данным Сбербанка, количество средств на обезличенных металлических счетах (ОМС) выросло почти на 30% и составило около 1,7 миллиардов рублей. Как сообщили в ВТБ, в первом полугодии 2023 года тюменцы увеличили свои вложения в золотые слитки и в ОМС на 22%. Тогда портфель превысил 500 миллионов рублей.

Как отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов, динамика произошла из-за роста котировок золота и череды повышения ключевой ставки. Тюменцы фиксировали прибыль, переводя свои инвестиции из драгоценных металлов на рублевые вклады с плавающей ставкой, привязанной к динамике ключевой.

Аналитики нескольких крупных российских банков, работающих в регионе, рассказали журналисту URA.RU, что в прошлом году на 20-40% вырос объем инвестиций в золотые слитки и обезличенные металлические счета. Финансисты банка «Тинькофф» называют золото одной из самых универсальных инвестиций. Они считают, что у этого металла хорошая доходность. Он является защитой портфеля от негативных экономических процессов.

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Тюменцы в прошлом году больше всего вкладывались в драгоценные металлы — золото и серебро. Об этом сообщили представители Сбербанка. «Самыми популярными металлами у тюменцев стали золото и серебро: на них приходится 44% и 36% от общего количества совершенных в 2023 году сделок. Доля палладия составляет 11%, платины — 9%», — сказали представители банка РБК Тюмень. По данным Сбербанка, количество средств на обезличенных металлических счетах (ОМС) выросло почти на 30% и составило около 1,7 миллиардов рублей. Как сообщили в ВТБ, в первом полугодии 2023 года тюменцы увеличили свои вложения в золотые слитки и в ОМС на 22%. Тогда портфель превысил 500 миллионов рублей. Как отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов, динамика произошла из-за роста котировок золота и череды повышения ключевой ставки. Тюменцы фиксировали прибыль, переводя свои инвестиции из драгоценных металлов на рублевые вклады с плавающей ставкой, привязанной к динамике ключевой. Аналитики нескольких крупных российских банков, работающих в регионе, рассказали журналисту URA.RU, что в прошлом году на 20-40% вырос объем инвестиций в золотые слитки и обезличенные металлические счета. Финансисты банка «Тинькофф» называют золото одной из самых универсальных инвестиций. Они считают, что у этого металла хорошая доходность. Он является защитой портфеля от негативных экономических процессов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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