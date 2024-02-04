Тюменка сломала ребра обидчику, назвавшему ее курицей

05 февраля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Красные туфли на высоком каблуке сначала изъяли, а затем уничтожили (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюменской области отпинала мужчину, который назвал ее курицей, а ее туфли на каблуке стали вещественным доказательством по делу о двух сломанных ребрах. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Исетский районный суд вынес приговор 44-летней местной жительнице Зинаиде. 10 сентября 2023 года она выпивала со знакомыми и у нее случился конфликт с мужчиной, который обозвал ее курицей. Началась потасовка. Потерпевший упал, а обвиняемая, обутая в красные туфли на высоком каблуке, не менее двух раз со всей силы пнула мужчину в бок, от чего он получил переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс», — рассказали в пресс-службе. Во время следствия по делу туфли у обвиняемой изъяли — они стали вещественным доказательством, а осле оглашения приговора были уничтожены. В суде женщина просила не лишать ее свободы и покаялась за содеянное. По итогу она получила 2,5 года условного срока, а еще обязалась пройти лечение у нарколога.

Жительница Тюменской области отпинала мужчину, который назвал ее курицей, а ее туфли на каблуке стали вещественным доказательством по делу о двух сломанных ребрах. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Исетский районный суд вынес приговор 44-летней местной жительнице Зинаиде. 10 сентября 2023 года она выпивала со знакомыми и у нее случился конфликт с мужчиной, который обозвал ее курицей. Началась потасовка. Потерпевший упал, а обвиняемая, обутая в красные туфли на высоком каблуке, не менее двух раз со всей силы пнула мужчину в бок, от чего он получил переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс», — рассказали в пресс-службе. Во время следствия по делу туфли у обвиняемой изъяли — они стали вещественным доказательством, а осле оглашения приговора были уничтожены. В суде женщина просила не лишать ее свободы и покаялась за содеянное. По итогу она получила 2,5 года условного срока, а еще обязалась пройти лечение у нарколога.