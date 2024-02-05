05 февраля 2024

В историческом центре Салехарда продают причал за 45 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Причальная стенка расположена в историческом центре столицы Ямала Фото:

В столице Ямала продают частный причал на реке Полуй, недалеко от Обдорского острога. Монолитная причальная стенка позволяет принимать крупногабаритные баржи и суда, следует из объявления, размещенного на сайте «Авито-Недвижимость». Стоимость объекта — 45 млн рублей.

«Продается причал на реке Полуй в городе Салехарде площадью 383 м² в частной собственности. Причaльнaя стeнка из монoлитa длинoй 100 м, усиленная металлоконструкцией — трубой, которая пoзволяет принимaть крупнoгабаpитные бaржи и судa дo 3000 тонн. Год ввода в эксплуатацию —1996», — сообщает владелец причала.

Причальная стенка с готовыми подъездными путями расположена в историческом центре столицы Ямала, участок находится в долгосрочной аренде у муниципалитета. «Вся территория причала огорожена профилированным листом и имеет отдельный въезд и ворота», — уточняется в описании объекта.

Ранее URA.RU сообщало, что власти и бизнес ЯНАО инвестируют в «Обской причал» почти миллиард рублей. Одно из направлений проекта — ремонт причальной набережной.

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В столице Ямала продают частный причал на реке Полуй, недалеко от Обдорского острога. Монолитная причальная стенка позволяет принимать крупногабаритные баржи и суда, следует из объявления, размещенного на сайте «Авито-Недвижимость». Стоимость объекта — 45 млн рублей. «Продается причал на реке Полуй в городе Салехарде площадью 383 м² в частной собственности. Причaльнaя стeнка из монoлитa длинoй 100 м, усиленная металлоконструкцией — трубой, которая пoзволяет принимaть крупнoгабаpитные бaржи и судa дo 3000 тонн. Год ввода в эксплуатацию —1996», — сообщает владелец причала. Причальная стенка с готовыми подъездными путями расположена в историческом центре столицы Ямала, участок находится в долгосрочной аренде у муниципалитета. «Вся территория причала огорожена профилированным листом и имеет отдельный въезд и ворота», — уточняется в описании объекта. Ранее URA.RU сообщало, что власти и бизнес ЯНАО инвестируют в «Обской причал» почти миллиард рублей. Одно из направлений проекта — ремонт причальной набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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