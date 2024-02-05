Пермяка будут судить за кражу металла у знакомых

06 февраля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В последний раз он украл диск колеса трактора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Оханского округа в Пермском крае обвиняется в совершении пяти краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В нетрезвом состоянии он проник на пилораму, где украл диск переднего колеса трактора и аккумулятор. Когда его задержали, то выяснилось, что он регулярно воровал у знакомых металлические изделия. «Следственным отделом МВД России по Оханскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“», — говорится в сообщении. На пилораму он проник в ноябре. А в сентябре, распивая с приятелем спиртные напитки, он взял у того из трюмо ключ от сарая и украл листы рулонной стали. В октябре украл из ограды соседки двухжильный медный провод и металлический поршень от мотоцикла. Также он не брезговал сотовыми телефонами и деньгами. Металл он сдавал в пункты приема, телефоны продавал. Дело направлено в суд.

Житель Оханского округа в Пермском крае обвиняется в совершении пяти краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В нетрезвом состоянии он проник на пилораму, где украл диск переднего колеса трактора и аккумулятор. Когда его задержали, то выяснилось, что он регулярно воровал у знакомых металлические изделия. «Следственным отделом МВД России по Оханскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“», — говорится в сообщении. На пилораму он проник в ноябре. А в сентябре, распивая с приятелем спиртные напитки, он взял у того из трюмо ключ от сарая и украл листы рулонной стали. В октябре украл из ограды соседки двухжильный медный провод и металлический поршень от мотоцикла. Также он не брезговал сотовыми телефонами и деньгами. Металл он сдавал в пункты приема, телефоны продавал. Дело направлено в суд.