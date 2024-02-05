05 февраля 2024

Пермяка будут судить за кражу металла у знакомых

© Служба новостей «URA.RU»
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В последний раз он украл диск колеса трактора Фото:

Житель Оханского округа в Пермском крае обвиняется в совершении пяти краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В нетрезвом состоянии он проник на пилораму, где украл диск переднего колеса трактора и аккумулятор. Когда его задержали, то выяснилось, что он регулярно воровал у знакомых металлические изделия.

«Следственным отделом МВД России по Оханскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“», — говорится в сообщении.

На пилораму он проник в ноябре. А в сентябре, распивая с приятелем спиртные напитки, он взял у того из трюмо ключ от сарая и украл листы рулонной стали. В октябре украл из ограды соседки двухжильный медный провод и металлический поршень от мотоцикла. Также он не брезговал сотовыми телефонами и деньгами. Металл он сдавал в пункты приема, телефоны продавал. Дело направлено в суд.

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Житель Оханского округа в Пермском крае обвиняется в совершении пяти краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В нетрезвом состоянии он проник на пилораму, где украл диск переднего колеса трактора и аккумулятор. Когда его задержали, то выяснилось, что он регулярно воровал у знакомых металлические изделия. «Следственным отделом МВД России по Оханскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“», — говорится в сообщении. На пилораму он проник в ноябре. А в сентябре, распивая с приятелем спиртные напитки, он взял у того из трюмо ключ от сарая и украл листы рулонной стали. В октябре украл из ограды соседки двухжильный медный провод и металлический поршень от мотоцикла. Также он не брезговал сотовыми телефонами и деньгами. Металл он сдавал в пункты приема, телефоны продавал. Дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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