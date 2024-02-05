05 февраля 2024

Аэропорт Нового Уренгоя взял номинацию в национальной премии

Аэропорт Нового Уренгоя стал победителем премии «Воздушные ворота России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Аэропорт Нового Уренгоя обслужил более миллиона пассажиров Фото:

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) стал победителем в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от одного до двух млн пассажиров в год». Награждение состоялось в рамках десятой национальной премии «Воздушные ворота России» на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Об этом сообщили в пресс-службе новоуренгойского аэропорта.

«По итогам 2023 года аэропорт Новый Уренгой обслужил один миллион 55 тысяч пассажиров. В минувшем году здесь была завершена масштабная модернизация, реализованная в рамках концессионного соглашения между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и УК «Аэропорты Регионов», — рассказали на официальной странице аэропорта соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что самое большое количество пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО). Второе и третье место по пассажиропотоку заняли аэропорты Салехарда и Ноябрьска. Семь воздушных гаваней ЯНАО обслужили более двух миллионов пассажиров.

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Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) стал победителем в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от одного до двух млн пассажиров в год». Награждение состоялось в рамках десятой национальной премии «Воздушные ворота России» на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Об этом сообщили в пресс-службе новоуренгойского аэропорта. «По итогам 2023 года аэропорт Новый Уренгой обслужил один миллион 55 тысяч пассажиров. В минувшем году здесь была завершена масштабная модернизация, реализованная в рамках концессионного соглашения между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и УК «Аэропорты Регионов», — рассказали на официальной странице аэропорта соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что самое большое количество пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО). Второе и третье место по пассажиропотоку заняли аэропорты Салехарда и Ноябрьска. Семь воздушных гаваней ЯНАО обслужили более двух миллионов пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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