Аэропорт Нового Уренгоя взял номинацию в национальной премии

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) стал победителем в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от одного до двух млн пассажиров в год». Награждение состоялось в рамках десятой национальной премии «Воздушные ворота России» на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Об этом сообщили в пресс-службе новоуренгойского аэропорта.
«По итогам 2023 года аэропорт Новый Уренгой обслужил один миллион 55 тысяч пассажиров. В минувшем году здесь была завершена масштабная модернизация, реализованная в рамках концессионного соглашения между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и УК «Аэропорты Регионов», — рассказали на официальной странице аэропорта соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что самое большое количество пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО). Второе и третье место по пассажиропотоку заняли аэропорты Салехарда и Ноябрьска. Семь воздушных гаваней ЯНАО обслужили более двух миллионов пассажиров.
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