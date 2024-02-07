Киев полыхает огнем после мощных ударов. Фото, видео

Кличко заявил о пожаре в центре Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Киева горит здание, заявил Виталий Кличко Фото:

В центре Киева произошло возгорание здания. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», — написал Виталий Кличко у себя в Telegram. До этого украинские каналы сообщали о мощном взрыве в центре столицы. Также очевидцы заявили о работе ПВО в городе.

Ранее украинские telegram-каналы сообщили о взрывах в Харькове, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

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В центре Киева произошло возгорание здания. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», — написал Виталий Кличко у себя в Telegram. До этого украинские каналы сообщали о мощном взрыве в центре столицы. Также очевидцы заявили о работе ПВО в городе. Ранее украинские telegram-каналы сообщили о взрывах в Харькове, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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