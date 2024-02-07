В центре Киева горит здание, заявил Виталий Кличко
В центре Киева произошло возгорание здания. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания», — написал Виталий Кличко у себя в Telegram. До этого украинские каналы сообщали о мощном взрыве в центре столицы. Также очевидцы заявили о работе ПВО в городе.
Ранее украинские telegram-каналы сообщили о взрывах в Харькове, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.
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