Танкеры из ЯНАО готовятся к скорой отправке СПГ в Азию

Первые отправки газа из ЯНАО в Китай намечены на февраль

01 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Танкеры направят в Китай в обход Африки через мыс Доброй Надежды Фото: media.gazprom-neft.ru Отгрузки с ямальского проекта «Арктик СПГ-2» начнутся в скором времени. Танкеры направят в Китай в обход Африки через мыс Доброй Надежды, сообщает «Коммерсант». Первая линия проекта может дать в течение года около четырех млн тонн сжиженного природного газа. «Правительство РФ ожидает, что уже в феврале НОВАТЭК начнет отгрузки с первой линии нового СПГ-проекта „Арктик СПГ-2“, что повысит и среднемесячные отгрузки. <…> Таким образом, даже в оптимистичном сценарии первая линия „Арктик СПГ-2“ за текущий год даст около 4 млн тонн СПГ», — сообщает издание. Нападения на танкеры в Красном море вынудили газовую корпорацию отправить СПГ в Китай не через Суэцкий канал, а в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Сроки отправки газа с ямальского проекта изменились. Ранее URA.RU сообщало, что отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «НОВАТЭК» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.

Отгрузки с ямальского проекта «Арктик СПГ-2» начнутся в скором времени. Танкеры направят в Китай в обход Африки через мыс Доброй Надежды, сообщает «Коммерсант». Первая линия проекта может дать в течение года около четырех млн тонн сжиженного природного газа. «Правительство РФ ожидает, что уже в феврале НОВАТЭК начнет отгрузки с первой линии нового СПГ-проекта „Арктик СПГ-2“, что повысит и среднемесячные отгрузки. <…> Таким образом, даже в оптимистичном сценарии первая линия „Арктик СПГ-2“ за текущий год даст около 4 млн тонн СПГ», — сообщает издание. Нападения на танкеры в Красном море вынудили газовую корпорацию отправить СПГ в Китай не через Суэцкий канал, а в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Сроки отправки газа с ямальского проекта изменились. Ранее URA.RU сообщало, что отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «НОВАТЭК» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.