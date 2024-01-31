31 января 2024

Танкеры из ЯНАО готовятся к скорой отправке СПГ в Азию

Первые отправки газа из ЯНАО в Китай намечены на февраль
© Служба новостей «URA.RU»
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Танкеры направят в Китай в обход Африки через мыс Доброй Надежды Фото:

Отгрузки с ямальского проекта «Арктик СПГ-2» начнутся в скором времени. Танкеры направят в Китай в обход Африки через мыс Доброй Надежды, сообщает «Коммерсант». Первая линия проекта может дать в течение года около четырех млн тонн сжиженного природного газа.

«Правительство РФ ожидает, что уже в феврале НОВАТЭК начнет отгрузки с первой линии нового СПГ-проекта „Арктик СПГ-2“, что повысит и среднемесячные отгрузки. <…> Таким образом, даже в оптимистичном сценарии первая линия „Арктик СПГ-2“ за текущий год даст около 4 млн тонн СПГ», — сообщает издание. Нападения на танкеры в Красном море вынудили газовую корпорацию отправить СПГ в Китай не через Суэцкий канал, а в обход Африки через мыс Доброй Надежды.

Сроки отправки газа с ямальского проекта изменились. Ранее URA.RU сообщало, что отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «НОВАТЭК» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.

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Отгрузки с ямальского проекта «Арктик СПГ-2» начнутся в скором времени. Танкеры направят в Китай в обход Африки через мыс Доброй Надежды, сообщает «Коммерсант». Первая линия проекта может дать в течение года около четырех млн тонн сжиженного природного газа. «Правительство РФ ожидает, что уже в феврале НОВАТЭК начнет отгрузки с первой линии нового СПГ-проекта „Арктик СПГ-2“, что повысит и среднемесячные отгрузки. <…> Таким образом, даже в оптимистичном сценарии первая линия „Арктик СПГ-2“ за текущий год даст около 4 млн тонн СПГ», — сообщает издание. Нападения на танкеры в Красном море вынудили газовую корпорацию отправить СПГ в Китай не через Суэцкий канал, а в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Сроки отправки газа с ямальского проекта изменились. Ранее URA.RU сообщало, что отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «НОВАТЭК» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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