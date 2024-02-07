07 февраля 2024

На кофе для чиновников власти ЯНАО готовы потратить миллион рублей

Управделами правительства ЯНАО закупит кофеварки по цене 80 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, стаканчик, кофе, кофе машина
Победитель торгов сэкономил для бюджета ЯНАО почти 200 тысяч рублей Фото:

На портале госзакупок появился тендер на контракт по поставке в правительство ЯНАО новых кофемашин. Максимальной ценой за выполнение контракта была установлена сумма в 980 тысяч рублей. По итогам конкурса, контракт выиграл неизвестный участник, обозначенный в документации аукциона под номером 73, — поставщик обязуется выполнить условия контракта всего за 800 тысяч.

«Объект закупки — поставка кофемашин. Начальная цена 980 333,30 рубля», — говорится в объявлении на портале госзакупок.

Среди требований, заявленных заказчиком, — наличие антикапельной системы. Также у кофеварок должна быть возможность готовить два напитка одновременно.

Ранее URA.RU уже рассказывало о необычных закупках ямальского правительства и подведомственных организаций. Так, «Ямалгосснаб» заказал для нужд организации китайский внедорожник Tank стоимостью более 4 млн рублей.

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На портале госзакупок появился тендер на контракт по поставке в правительство ЯНАО новых кофемашин. Максимальной ценой за выполнение контракта была установлена сумма в 980 тысяч рублей. По итогам конкурса, контракт выиграл неизвестный участник, обозначенный в документации аукциона под номером 73, — поставщик обязуется выполнить условия контракта всего за 800 тысяч. «Объект закупки — поставка кофемашин. Начальная цена 980 333,30 рубля», — говорится в объявлении на портале госзакупок. Среди требований, заявленных заказчиком, — наличие антикапельной системы. Также у кофеварок должна быть возможность готовить два напитка одновременно. Ранее URA.RU уже рассказывало о необычных закупках ямальского правительства и подведомственных организаций. Так, «Ямалгосснаб» заказал для нужд организации китайский внедорожник Tank стоимостью более 4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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