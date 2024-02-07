На кофе для чиновников власти ЯНАО готовы потратить миллион рублей

На портале госзакупок появился тендер на контракт по поставке в правительство ЯНАО новых кофемашин. Максимальной ценой за выполнение контракта была установлена сумма в 980 тысяч рублей. По итогам конкурса, контракт выиграл неизвестный участник, обозначенный в документации аукциона под номером 73, — поставщик обязуется выполнить условия контракта всего за 800 тысяч.
«Объект закупки — поставка кофемашин. Начальная цена 980 333,30 рубля», — говорится в объявлении на портале госзакупок.
Среди требований, заявленных заказчиком, — наличие антикапельной системы. Также у кофеварок должна быть возможность готовить два напитка одновременно.
Ранее URA.RU уже рассказывало о необычных закупках ямальского правительства и подведомственных организаций. Так, «Ямалгосснаб» заказал для нужд организации китайский внедорожник Tank стоимостью более 4 млн рублей.
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