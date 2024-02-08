Бастрыкин вступился за тюменских подростков, избитых пьяными мужчинами

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин интересуется подробностями расследования инцидента Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад обо всех подробностях избиения несовершеннолетних в Тюмени двумя пьяными мужчинами. Об этом сообщило ведомство в соцсети.

«В социальных медиа размещена информация о том, что в Тюмени двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего конфликта с несовершеннолетними, среди которых была девочка, нанесли побои последним. Председатель СК России поручил представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — сообщается в telegram-канале ведомства. Региональное Управление СК РФ запросило передать материалы уголовного дела в свое производство.

ЧП произошло в понедельник 5 февраля. В микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мужчинам не понравилась шапка одного из ребят. Инцидент взят на контроль прокуратуры региона.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад обо всех подробностях избиения несовершеннолетних в Тюмени двумя пьяными мужчинами. Об этом сообщило ведомство в соцсети. «В социальных медиа размещена информация о том, что в Тюмени двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего конфликта с несовершеннолетними, среди которых была девочка, нанесли побои последним. Председатель СК России поручил представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — сообщается в telegram-канале ведомства. Региональное Управление СК РФ запросило передать материалы уголовного дела в свое производство. ЧП произошло в понедельник 5 февраля. В микрорайоне Ново-Патрушево двое посетителей магазина разливных напитков избили подростков в подъезде жилого дома. Мужчинам не понравилась шапка одного из ребят. Инцидент взят на контроль прокуратуры региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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