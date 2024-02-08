08 февраля 2024

В Тобольске сотрудница «Магнита» сломала позвоночник во время разгрузки товара

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., прохожий, весна, магнит у дома, виды тюмени
Инцидент произошел еще 6 января в одном из магазинов «Магнита» Фото:

Товаровед, работающая в тобольском «Магните», сломала позвоночник во время приема товара. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Тюменской области. Инцидент произошел еще 6 января.

«Товаровед вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять корпоративный товар. Водитель не смог переместить многофункциональную корзину с молочной продукцией из-за наледи на площадке приема товара. Попросил товароведа помочь. Работник магазина отказалась, т. к. корзина была тяжелой. Водитель решил опустить гидроборт в сторону площадки приема товара. Товаровед, увидев, что корзина с товаром покатилась, стала отходить на безопасное расстояние, поскользнулась и упала. Корзина с гидроборта упала на товароведа», — сообщают в ведомстве.

В результате падения гидроборта, женщина сломала позвоночник. Во время проверки было выяснено, что площадка для приемки товара не была очищена от снега и льда, что затруднило спуск товара.

Компания АО «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», и ООО «Сельта», в которой работал водитель, привлекли к административной ответственности. Женщине оказана медицинская помощь.

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Товаровед, работающая в тобольском «Магните», сломала позвоночник во время приема товара. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Тюменской области. Инцидент произошел еще 6 января. «Товаровед вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять корпоративный товар. Водитель не смог переместить многофункциональную корзину с молочной продукцией из-за наледи на площадке приема товара. Попросил товароведа помочь. Работник магазина отказалась, т. к. корзина была тяжелой. Водитель решил опустить гидроборт в сторону площадки приема товара. Товаровед, увидев, что корзина с товаром покатилась, стала отходить на безопасное расстояние, поскользнулась и упала. Корзина с гидроборта упала на товароведа», — сообщают в ведомстве. В результате падения гидроборта, женщина сломала позвоночник. Во время проверки было выяснено, что площадка для приемки товара не была очищена от снега и льда, что затруднило спуск товара. Компания АО «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», и ООО «Сельта», в которой работал водитель, привлекли к административной ответственности. Женщине оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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