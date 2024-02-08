В Тобольске сотрудница «Магнита» сломала позвоночник во время разгрузки товара

Товаровед, работающая в тобольском «Магните», сломала позвоночник во время приема товара. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Тюменской области. Инцидент произошел еще 6 января.
«Товаровед вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять корпоративный товар. Водитель не смог переместить многофункциональную корзину с молочной продукцией из-за наледи на площадке приема товара. Попросил товароведа помочь. Работник магазина отказалась, т. к. корзина была тяжелой. Водитель решил опустить гидроборт в сторону площадки приема товара. Товаровед, увидев, что корзина с товаром покатилась, стала отходить на безопасное расстояние, поскользнулась и упала. Корзина с гидроборта упала на товароведа», — сообщают в ведомстве.
В результате падения гидроборта, женщина сломала позвоночник. Во время проверки было выяснено, что площадка для приемки товара не была очищена от снега и льда, что затруднило спуск товара.
Компания АО «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», и ООО «Сельта», в которой работал водитель, привлекли к административной ответственности. Женщине оказана медицинская помощь.
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