В Тобольске сотрудница «Магнита» сломала позвоночник во время разгрузки товара

09 февраля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел еще 6 января в одном из магазинов «Магнита» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Товаровед, работающая в тобольском «Магните», сломала позвоночник во время приема товара. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Тюменской области. Инцидент произошел еще 6 января. «Товаровед вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять корпоративный товар. Водитель не смог переместить многофункциональную корзину с молочной продукцией из-за наледи на площадке приема товара. Попросил товароведа помочь. Работник магазина отказалась, т. к. корзина была тяжелой. Водитель решил опустить гидроборт в сторону площадки приема товара. Товаровед, увидев, что корзина с товаром покатилась, стала отходить на безопасное расстояние, поскользнулась и упала. Корзина с гидроборта упала на товароведа», — сообщают в ведомстве. В результате падения гидроборта, женщина сломала позвоночник. Во время проверки было выяснено, что площадка для приемки товара не была очищена от снега и льда, что затруднило спуск товара. Компания АО «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», и ООО «Сельта», в которой работал водитель, привлекли к административной ответственности. Женщине оказана медицинская помощь.

Товаровед, работающая в тобольском «Магните», сломала позвоночник во время приема товара. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Тюменской области. Инцидент произошел еще 6 января. «Товаровед вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять корпоративный товар. Водитель не смог переместить многофункциональную корзину с молочной продукцией из-за наледи на площадке приема товара. Попросил товароведа помочь. Работник магазина отказалась, т. к. корзина была тяжелой. Водитель решил опустить гидроборт в сторону площадки приема товара. Товаровед, увидев, что корзина с товаром покатилась, стала отходить на безопасное расстояние, поскользнулась и упала. Корзина с гидроборта упала на товароведа», — сообщают в ведомстве. В результате падения гидроборта, женщина сломала позвоночник. Во время проверки было выяснено, что площадка для приемки товара не была очищена от снега и льда, что затруднило спуск товара. Компания АО «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», и ООО «Сельта», в которой работал водитель, привлекли к административной ответственности. Женщине оказана медицинская помощь.