Тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, собака, такса
Пино уже полторы недели живут в новой семье Фото:

Ставшая известной тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Анастасия Колпакчи, директор ветеринарной клиники «Клевер», где долгое время жила собака. Животное приютила семейная пара пожилых тюменцев.

«Наша Пино наконец-то обрела свой дом. Уже полторы недели собака живет в семье. Ее приютила пара, у которой есть свои дети и внуки. У них большой дом, своя территория. Собака чувствует себя там комфортно», — сообщила Анастасия Колпакчи.

Она также отмечает, что поддерживает связь с семьей, приютившей Пино. Тюменка отмечает, что собака окружена заботой со стороны новых хозяев.

История таксы Пино стала известна всей стране после того, как ее бросила хозяйка. У собаки отказали задние лапы. Видео о том, как собака пытается догнать ползком хозяйку, разлетелось по всей стране.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ставшая известной тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Анастасия Колпакчи, директор ветеринарной клиники «Клевер», где долгое время жила собака. Животное приютила семейная пара пожилых тюменцев. «Наша Пино наконец-то обрела свой дом. Уже полторы недели собака живет в семье. Ее приютила пара, у которой есть свои дети и внуки. У них большой дом, своя территория. Собака чувствует себя там комфортно», — сообщила Анастасия Колпакчи. Она также отмечает, что поддерживает связь с семьей, приютившей Пино. Тюменка отмечает, что собака окружена заботой со стороны новых хозяев. История таксы Пино стала известна всей стране после того, как ее бросила хозяйка. У собаки отказали задние лапы. Видео о том, как собака пытается догнать ползком хозяйку, разлетелось по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...