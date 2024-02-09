Тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев

09 февраля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Пино уже полторы недели живут в новой семье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ставшая известной тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Анастасия Колпакчи, директор ветеринарной клиники «Клевер», где долгое время жила собака. Животное приютила семейная пара пожилых тюменцев. «Наша Пино наконец-то обрела свой дом. Уже полторы недели собака живет в семье. Ее приютила пара, у которой есть свои дети и внуки. У них большой дом, своя территория. Собака чувствует себя там комфортно», — сообщила Анастасия Колпакчи. Она также отмечает, что поддерживает связь с семьей, приютившей Пино. Тюменка отмечает, что собака окружена заботой со стороны новых хозяев. История таксы Пино стала известна всей стране после того, как ее бросила хозяйка. У собаки отказали задние лапы. Видео о том, как собака пытается догнать ползком хозяйку, разлетелось по всей стране.

Ставшая известной тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Анастасия Колпакчи, директор ветеринарной клиники «Клевер», где долгое время жила собака. Животное приютила семейная пара пожилых тюменцев. «Наша Пино наконец-то обрела свой дом. Уже полторы недели собака живет в семье. Ее приютила пара, у которой есть свои дети и внуки. У них большой дом, своя территория. Собака чувствует себя там комфортно», — сообщила Анастасия Колпакчи. Она также отмечает, что поддерживает связь с семьей, приютившей Пино. Тюменка отмечает, что собака окружена заботой со стороны новых хозяев. История таксы Пино стала известна всей стране после того, как ее бросила хозяйка. У собаки отказали задние лапы. Видео о том, как собака пытается догнать ползком хозяйку, разлетелось по всей стране.