Ставшая известной тюменская такса-инвалид Пино обрела хозяев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Анастасия Колпакчи, директор ветеринарной клиники «Клевер», где долгое время жила собака. Животное приютила семейная пара пожилых тюменцев.
«Наша Пино наконец-то обрела свой дом. Уже полторы недели собака живет в семье. Ее приютила пара, у которой есть свои дети и внуки. У них большой дом, своя территория. Собака чувствует себя там комфортно», — сообщила Анастасия Колпакчи.
Она также отмечает, что поддерживает связь с семьей, приютившей Пино. Тюменка отмечает, что собака окружена заботой со стороны новых хозяев.
История таксы Пино стала известна всей стране после того, как ее бросила хозяйка. У собаки отказали задние лапы. Видео о том, как собака пытается догнать ползком хозяйку, разлетелось по всей стране.
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