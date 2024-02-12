В Тюмени закрывается один из старейших магазинов для художников

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В мастерской художника Германа Травникова. Курган , кисти, мастерская художника
Магазин для творчества «Затея» проработал в Тюмени восемь с половиной лет Фото:

В Тюмени закрывается один из старейших магазинов для творчества «Затея». Об этом сообщил его владелец Евгений Кучерявый в официальной группе магазина «ВКонтакте».

«Мы на самом деле закрываемся. Это не шутка, не уловка и не способ привлечь внимание. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем нашим покупателям и партнерам. Спасибо, что все эти восемь с половиной лет вы дарили нам кучу положительных эмоций, делясь своими проектами, задумками и реализованными идеями», — такой пост разместил владелец магазина Евгений Кучерявый.

Мужчина отметил, что в 2022 году владельцы уже хотели закрыть магазин, но покупатели смогли его отстоять и бизнес просуществовал еще два года. Сейчас же «Затея» дорабатывает последний месяц и распродает остатки.

В комментариях к посту о закрытии горожане выразили свое сожаление. Одни вспоминали мастер-классы художников, которые проводились на базе магазина, другие — благодарили за работу.

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В Тюмени закрывается один из старейших магазинов для творчества «Затея». Об этом сообщил его владелец Евгений Кучерявый в официальной группе магазина «ВКонтакте». «Мы на самом деле закрываемся. Это не шутка, не уловка и не способ привлечь внимание. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем нашим покупателям и партнерам. Спасибо, что все эти восемь с половиной лет вы дарили нам кучу положительных эмоций, делясь своими проектами, задумками и реализованными идеями», — такой пост разместил владелец магазина Евгений Кучерявый. Мужчина отметил, что в 2022 году владельцы уже хотели закрыть магазин, но покупатели смогли его отстоять и бизнес просуществовал еще два года. Сейчас же «Затея» дорабатывает последний месяц и распродает остатки. В комментариях к посту о закрытии горожане выразили свое сожаление. Одни вспоминали мастер-классы художников, которые проводились на базе магазина, другие — благодарили за работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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