В Тюмени закрывается один из старейших магазинов для художников

Магазин для творчества «Затея» проработал в Тюмени восемь с половиной лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени закрывается один из старейших магазинов для творчества «Затея». Об этом сообщил его владелец Евгений Кучерявый в официальной группе магазина «ВКонтакте».

«Мы на самом деле закрываемся. Это не шутка, не уловка и не способ привлечь внимание. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем нашим покупателям и партнерам. Спасибо, что все эти восемь с половиной лет вы дарили нам кучу положительных эмоций, делясь своими проектами, задумками и реализованными идеями», — такой пост разместил владелец магазина Евгений Кучерявый.

Мужчина отметил, что в 2022 году владельцы уже хотели закрыть магазин, но покупатели смогли его отстоять и бизнес просуществовал еще два года. Сейчас же «Затея» дорабатывает последний месяц и распродает остатки.

В комментариях к посту о закрытии горожане выразили свое сожаление. Одни вспоминали мастер-классы художников, которые проводились на базе магазина, другие — благодарили за работу.