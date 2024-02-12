Инстасамка выступит с концертом в Тюмени 30 марта

Музыканты часто становятся участниками громких скандалов из-за чего и проходят отмены их концертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские концертные площадки традиционно в начале года выкладывают расписание гастролей приезжих артистов. Однако музыканты часто становятся участниками громких скандалов из-за чего проходят отмены их концертов в ряде российских городов. Редакция URA.RU оставила список артистов, которые уже заявлены с гастролями в Тюмени, но стали «героями» в СМИ из-за скандального поведения или своих высказываний.

Лолита

Концерты певицы Лолиты Милявской были отменены в ряде российских городов после ее участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Выступление певицы в Тюмени должно состояться 25 марта.

Группа «Курара»

Солист группы «Курара» Олег Ягодин получил штраф в 40 тысяч рублей за свои высказывания против СВО на фестивале Ural Music Night, который проходил в Екатеринбурге в 2022 году. Концерт группы в Тюмени намечен на 12 марта.

Группа «План Ломоносова»

Ярких заявлений против спецоперации на Украине лидер группы Александр Ильин не делал. Но в сети ходит скриншот из соцсетей, где под фото присутствует антивоенная подпись за авторством Ильина. Концерт группы в Тюмени заявлен на 13 октября.

Группа «Полматери»

В Ярославской области концерт группы отменили после жалоб уполномоченного по правам ребенка. Об этом музыканты написали в своей группе на сайте «ВКонтакте». В Тюмени концерт должен состояться 6 апреля.

Instasamka

Концерт рэп-исполнительницы родом из Тобольска Дарьи Зотеевой (выступающей под именем Instasamka) уже был отменен в Тюмени в 2023 году. Тогда этого потребовал родительский комитет. В 2024 году выступление артистки заявлено на 30 марта.