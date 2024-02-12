12 февраля 2024

В Тюменской области осужденный угрожал полицейскому костылем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, костыли, травма, костыль, обследование, клиника, травматологическое отделение, травма на ноге, больница, травматология, бинты, трампункт
Тюменец напал на полицейского с костылем Фото:

Житель Тюменской области, которого готовились этапировать в колонию, угрожал полицейскому костылем и ударил силовика по лицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по региону.

«Нижнетавдинский районный суд отменил условное наказание для мужчины и распорядился отправить его в колонию. Осужденного поместили в камеру для следственно-арестованных в конвойном помещении. Пьяный мужчина сначала нецензурно выразился в адрес полицейского, а затем замахнулся на него костылем. Когда бунтаря прижали к стене, он смог ударить силовика кулаком по лицу», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Свою вину нарушитель признал и в содеянном раскаялся. По итогу его на год и два месяца отправили в колонию.

Ранее URA.RU писало, что тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить. До этого мужчину судили по нескольким статьям, включая конокрадство.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюменской области, которого готовились этапировать в колонию, угрожал полицейскому костылем и ударил силовика по лицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по региону. «Нижнетавдинский районный суд отменил условное наказание для мужчины и распорядился отправить его в колонию. Осужденного поместили в камеру для следственно-арестованных в конвойном помещении. Пьяный мужчина сначала нецензурно выразился в адрес полицейского, а затем замахнулся на него костылем. Когда бунтаря прижали к стене, он смог ударить силовика кулаком по лицу», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Свою вину нарушитель признал и в содеянном раскаялся. По итогу его на год и два месяца отправили в колонию. Ранее URA.RU писало, что тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить. До этого мужчину судили по нескольким статьям, включая конокрадство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...