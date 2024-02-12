В Тюменской области осужденный угрожал полицейскому костылем

Житель Тюменской области, которого готовились этапировать в колонию, угрожал полицейскому костылем и ударил силовика по лицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по региону.
«Нижнетавдинский районный суд отменил условное наказание для мужчины и распорядился отправить его в колонию. Осужденного поместили в камеру для следственно-арестованных в конвойном помещении. Пьяный мужчина сначала нецензурно выразился в адрес полицейского, а затем замахнулся на него костылем. Когда бунтаря прижали к стене, он смог ударить силовика кулаком по лицу», — рассказали в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Свою вину нарушитель признал и в содеянном раскаялся. По итогу его на год и два месяца отправили в колонию.
Ранее URA.RU писало, что тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить. До этого мужчину судили по нескольким статьям, включая конокрадство.
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