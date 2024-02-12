В Тюменской области осужденный угрожал полицейскому костылем

13 февраля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Тюменец напал на полицейского с костылем Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Тюменской области, которого готовились этапировать в колонию, угрожал полицейскому костылем и ударил силовика по лицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по региону. «Нижнетавдинский районный суд отменил условное наказание для мужчины и распорядился отправить его в колонию. Осужденного поместили в камеру для следственно-арестованных в конвойном помещении. Пьяный мужчина сначала нецензурно выразился в адрес полицейского, а затем замахнулся на него костылем. Когда бунтаря прижали к стене, он смог ударить силовика кулаком по лицу», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Свою вину нарушитель признал и в содеянном раскаялся. По итогу его на год и два месяца отправили в колонию. Ранее URA.RU писало, что тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить. До этого мужчину судили по нескольким статьям, включая конокрадство.

Житель Тюменской области, которого готовились этапировать в колонию, угрожал полицейскому костылем и ударил силовика по лицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по региону. «Нижнетавдинский районный суд отменил условное наказание для мужчины и распорядился отправить его в колонию. Осужденного поместили в камеру для следственно-арестованных в конвойном помещении. Пьяный мужчина сначала нецензурно выразился в адрес полицейского, а затем замахнулся на него костылем. Когда бунтаря прижали к стене, он смог ударить силовика кулаком по лицу», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Свою вину нарушитель признал и в содеянном раскаялся. По итогу его на год и два месяца отправили в колонию. Ранее URA.RU писало, что тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить. До этого мужчину судили по нескольким статьям, включая конокрадство.