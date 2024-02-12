Тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить

Тюменцу назначили три года колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области осужденный напал с ножницами на сотрудника колонии, который помешал ему распивать алкоголь в учреждении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина ранее был осужден за умышленное заражение венерическим заболеванием, конокрадство, ущемление прав человека и угон авто.

«Приехав в колонию, сотрудник выявил нарушителей и пригрозил утром отправить всех в штрафной изолятор. В ответ Арсаев оскорбил сотрудника нецензурной бранью, ткнул своей головой ему в лицо, а потом схватил со стола ножницы и несколько раз ударил в грудь», — сообщили в пресс-службе.

Другой осужденный решил помочь тюменцу и подключился к нападению на сотрудника учреждения. Коллеги пострадавшего скрутили нападавших. Тюменцу назначили три года колонии строгого режима.