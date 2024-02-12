Тюменский зек воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить

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Гимназия №215. Екатеринбург, ножницы, маникюрные ножницы
Тюменцу назначили три года колонии строгого режима Фото:

В Тюменской области осужденный напал с ножницами на сотрудника колонии, который помешал ему распивать алкоголь в учреждении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина ранее был осужден за умышленное заражение венерическим заболеванием, конокрадство, ущемление прав человека и угон авто.

«Приехав в колонию, сотрудник выявил нарушителей и пригрозил утром отправить всех в штрафной изолятор. В ответ Арсаев оскорбил сотрудника нецензурной бранью, ткнул своей головой ему в лицо, а потом схватил со стола ножницы и несколько раз ударил в грудь», — сообщили в пресс-службе.

Другой осужденный решил помочь тюменцу и подключился к нападению на сотрудника учреждения. Коллеги пострадавшего скрутили нападавших. Тюменцу назначили три года колонии строгого режима.

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В Тюменской области осужденный напал с ножницами на сотрудника колонии, который помешал ему распивать алкоголь в учреждении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина ранее был осужден за умышленное заражение венерическим заболеванием, конокрадство, ущемление прав человека и угон авто. «Приехав в колонию, сотрудник выявил нарушителей и пригрозил утром отправить всех в штрафной изолятор. В ответ Арсаев оскорбил сотрудника нецензурной бранью, ткнул своей головой ему в лицо, а потом схватил со стола ножницы и несколько раз ударил в грудь», — сообщили в пресс-службе. Другой осужденный решил помочь тюменцу и подключился к нападению на сотрудника учреждения. Коллеги пострадавшего скрутили нападавших. Тюменцу назначили три года колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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