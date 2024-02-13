Застройщик Кургана показал вид будущего сквера на бывшей территории завода КЗКТ. Фото

14 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В новом ЖК будет своя аллея и сквер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Застройщик «Атлант» показал, как будет выглядеть будущий сквер и аллея в новом жилом комплексе на бывшей территории завода КЗКТ. Эскизами дворового благоустройства с корреспондентом URA.RU поделился владелец компании Евгений Сергеев. «В жилом комплексе будет своя березовая аллея и сквер. Кроме берез на территории высадят другие многолетние растения и деревья. Детские игровые площадки будут созданы из современных эко-материалов», — рассказал застройщик. Также рядом обустроят парковочные места для машин. На данный момент идет строительство четырех жилых домов будущего жилого комплекса по улице Тимофея Невежина, 3д. На двух дома уже закончен монтаж крыши, на одном приступили к возведению третьего этажа. Еще на одном завершили работы по формированию фундамента, идет монтаж цокольного этажа. Готовность объектов составляет более 40%. Их планируют сдать в 2024 году. Всего в ЖК на бывшей территории КЗКТ возведут семь десятиэтажек. Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер «Партнер» показал, как будет выглядеть первый дом на озере в Кургане. На эскизах застройщик представил будущее благоустройство дворовой территории. В него будут входить детские и спортивные площадки, зоны с тренажерами, теннисными столами и велосипедными дорожками. Рядом с березовой аллеей будут расположены детские площадки Фото: строительная компания «Атлант» Они будут сделаны из современных эко-материалов Фото: строительная компания «Атлант» Рядом с огороженными площадками оборудуют парковочные места для автомобилей Фото: строительная компания «Атлант»

Застройщик «Атлант» показал, как будет выглядеть будущий сквер и аллея в новом жилом комплексе на бывшей территории завода КЗКТ. Эскизами дворового благоустройства с корреспондентом URA.RU поделился владелец компании Евгений Сергеев. «В жилом комплексе будет своя березовая аллея и сквер. Кроме берез на территории высадят другие многолетние растения и деревья. Детские игровые площадки будут созданы из современных эко-материалов», — рассказал застройщик. Также рядом обустроят парковочные места для машин. На данный момент идет строительство четырех жилых домов будущего жилого комплекса по улице Тимофея Невежина, 3д. На двух дома уже закончен монтаж крыши, на одном приступили к возведению третьего этажа. Еще на одном завершили работы по формированию фундамента, идет монтаж цокольного этажа. Готовность объектов составляет более 40%. Их планируют сдать в 2024 году. Всего в ЖК на бывшей территории КЗКТ возведут семь десятиэтажек. Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер «Партнер» показал, как будет выглядеть первый дом на озере в Кургане. На эскизах застройщик представил будущее благоустройство дворовой территории. В него будут входить детские и спортивные площадки, зоны с тренажерами, теннисными столами и велосипедными дорожками.