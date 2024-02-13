Американская порноактриса пропиарила трек тюменского рэпера

Американская порноактриса Райли Рид опубликовала историю в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), в которой вставила трек рэпера из Тюмени OG Buda. В публикации она поблагодарила исполнителя за упоминание ее имени в треке.
«Спасибо! Это так здорово услышать свое имя в русской песне», — написала девушка в соцсети. Райли имеет ввиду песню «KELIN» от SALUKI, 104, OG Buda, MAYOT, Кисло-Сладкий & Bonah. Упоминание об американке находится в припеве 104: «Райли Рид в постели».
Ранее тюменская порнозвезда Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».
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