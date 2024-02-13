13 февраля 2024

Американская порноактриса пропиарила трек тюменского рэпера

Порноактриса Райли Рид опубликовала в соцсетях трек рэпера из Тюмени OG Buda
© Служба новостей «URA.RU»
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Райли Рид поблагодарила OG Buda за упоминания ее имени в треке Фото:

Американская порноактриса Райли Рид опубликовала историю в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), в которой вставила трек рэпера из Тюмени OG Buda. В публикации она поблагодарила исполнителя за упоминание ее имени в треке.

«Спасибо! Это так здорово услышать свое имя в русской песне», — написала девушка в соцсети. Райли имеет ввиду песню «KELIN» от SALUKI, 104, OG Buda, MAYOT, Кисло-Сладкий & Bonah. Упоминание об американке находится в припеве 104: «Райли Рид в постели».

Ранее тюменская порнозвезда Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».

Фото:

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Американская порноактриса Райли Рид опубликовала историю в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), в которой вставила трек рэпера из Тюмени OG Buda. В публикации она поблагодарила исполнителя за упоминание ее имени в треке. «Спасибо! Это так здорово услышать свое имя в русской песне», — написала девушка в соцсети. Райли имеет ввиду песню «KELIN» от SALUKI, 104, OG Buda, MAYOT, Кисло-Сладкий & Bonah. Упоминание об американке находится в припеве 104: «Райли Рид в постели». Ранее тюменская порнозвезда Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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