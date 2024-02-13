Американская порноактриса пропиарила трек тюменского рэпера

Порноактриса Райли Рид опубликовала в соцсетях трек рэпера из Тюмени OG Buda

14 февраля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Райли Рид поблагодарила OG Buda за упоминания ее имени в треке Фото: Размик Закарян © URA.RU Американская порноактриса Райли Рид опубликовала историю в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), в которой вставила трек рэпера из Тюмени OG Buda. В публикации она поблагодарила исполнителя за упоминание ее имени в треке. «Спасибо! Это так здорово услышать свое имя в русской песне», — написала девушка в соцсети. Райли имеет ввиду песню «KELIN» от SALUKI, 104, OG Buda, MAYOT, Кисло-Сладкий & Bonah. Упоминание об американке находится в припеве 104: «Райли Рид в постели». Ранее тюменская порнозвезда Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». Фото: NR, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ)

Американская порноактриса Райли Рид опубликовала историю в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ), в которой вставила трек рэпера из Тюмени OG Buda. В публикации она поблагодарила исполнителя за упоминание ее имени в треке. «Спасибо! Это так здорово услышать свое имя в русской песне», — написала девушка в соцсети. Райли имеет ввиду песню «KELIN» от SALUKI, 104, OG Buda, MAYOT, Кисло-Сладкий & Bonah. Упоминание об американке находится в припеве 104: «Райли Рид в постели». Ранее тюменская порнозвезда Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сложить оружие в обмен на секс. Свое обращение она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».