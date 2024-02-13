Тюменская область увеличила товарооборот с Казахстаном. Фото

14 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Товарооборот между Казахстаном и Тюменской областью увеличился в полтора раза (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За девять месяцев 2023 года Тюменская область увеличила товарооборот с Казахстаном почти в полтора раза. Об этом сообщает Информационный центр регионального правительства. Там добавили, что губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков провели рабочую встречу, во время которой обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. «Товарооборот с Казахстаном за девять месяцев 2023 года увеличился почти в полтора раза. По мнению главы региона, есть возможности для дальнейшего роста. Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска „Казанское“. Запланированы работы по его модернизации», — указано в публикации telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Генконсул Казахстана предложил представителям деловых кругов Тюменской области принять участие в Казахстанско-российском бизнес-форуме, который состоится в 2024 году. Спортсменов региона Мамутбеков пригласил на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в столице Казахстана с 8 по 14 сентября 2024 года. Генконсул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков и губернатор Тюменской области Александр Моор провели рабочую встречу Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области: https://t.me/operativnyishtabtyumen

За девять месяцев 2023 года Тюменская область увеличила товарооборот с Казахстаном почти в полтора раза. Об этом сообщает Информационный центр регионального правительства. Там добавили, что губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков провели рабочую встречу, во время которой обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. «Товарооборот с Казахстаном за девять месяцев 2023 года увеличился почти в полтора раза. По мнению главы региона, есть возможности для дальнейшего роста. Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска „Казанское“. Запланированы работы по его модернизации», — указано в публикации telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Генконсул Казахстана предложил представителям деловых кругов Тюменской области принять участие в Казахстанско-российском бизнес-форуме, который состоится в 2024 году. Спортсменов региона Мамутбеков пригласил на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в столице Казахстана с 8 по 14 сентября 2024 года.