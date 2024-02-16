Курганские самбисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях, посвященных памяти бойцов СВО. Информация об этом опубликована в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
«В Казани 17 февраля завершился первый день всероссийских соревнований по боевому самбо памяти бойцов СВО. Победителем состязаний в весовой категории 88 кг стал Данила Горбатов, бронзовую медаль в весовой категории 54 кг завоевала Екатерина Нефедова», — говорится в сообщении представителей спортивного ведомства.
По данным регионального управления спорта, Курганскую область на соревнованиях представляли самбисты ГБУДО «СШОР №1». Спортсменов тренирует Игорь Пирогов.
Самбисты из Курганской области получили медали на турнире в Казани
Фото: группа «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/sport.kurganobl
Курганские самбисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях, посвященных памяти бойцов СВО. Информация об этом опубликована в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «В Казани 17 февраля завершился первый день всероссийских соревнований по боевому самбо памяти бойцов СВО. Победителем состязаний в весовой категории 88 кг стал Данила Горбатов, бронзовую медаль в весовой категории 54 кг завоевала Екатерина Нефедова», — говорится в сообщении представителей спортивного ведомства. По данным регионального управления спорта, Курганскую область на соревнованиях представляли самбисты ГБУДО «СШОР №1». Спортсменов тренирует Игорь Пирогов.