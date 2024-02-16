16 февраля 2024

Курганские самбисты победили на турнире в честь погибших бойцов СВО. Фото

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Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
Курганские самбисты стали призерами турнира в Казани Фото:

Курганские самбисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях, посвященных памяти бойцов СВО. Информация об этом опубликована в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В Казани 17 февраля завершился первый день всероссийских соревнований по боевому самбо памяти бойцов СВО. Победителем состязаний в весовой категории 88 кг стал Данила Горбатов, бронзовую медаль в весовой категории 54 кг завоевала Екатерина Нефедова», — говорится в сообщении представителей спортивного ведомства.

По данным регионального управления спорта, Курганскую область на соревнованиях представляли самбисты ГБУДО «СШОР №1». Спортсменов тренирует Игорь Пирогов.

Самбисты из Курганской области получили медали на турнире в Казани
Самбисты из Курганской области получили медали на турнире в Казани
Фото:

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Курганские самбисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях, посвященных памяти бойцов СВО. Информация об этом опубликована в группе «Спорт в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «В Казани 17 февраля завершился первый день всероссийских соревнований по боевому самбо памяти бойцов СВО. Победителем состязаний в весовой категории 88 кг стал Данила Горбатов, бронзовую медаль в весовой категории 54 кг завоевала Екатерина Нефедова», — говорится в сообщении представителей спортивного ведомства. По данным регионального управления спорта, Курганскую область на соревнованиях представляли самбисты ГБУДО «СШОР №1». Спортсменов тренирует Игорь Пирогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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