16 февраля 2024

В Тюменском районе из сел эвакуируют три тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салаирке 27 февраля состоится эвакуация людей Фото:

В Тюменском районе пройдут учебные пожарные эвакуации в Салаирке и Червишево. Из этих населенных пунктов планируют эвакуировать три тысячи человек. Об этом сообщил заместитель главы района Артем Чертов.

«В проведении учений будут задействованы силы и средства районного звена экстренных служб. Эвакуация социальных учреждений, расположенных на указанных территориях, не планируется», — рассказал Артем Чертов в беседе с РБК Тюмень. Примерный охват населения — три тысячи человек. Ближайшие эвакуации состоятся 27 февраля в Салаирке и 5 марта в Червишево.

В общей сумме в Тюменской области пройдут учебные эвакуации в 20 районах и шести городах. Учения организуют в целях подготовки к пожароопасному сезону 2024 года. Часть из них проведут до 1 марта.

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В Тюменском районе пройдут учебные пожарные эвакуации в Салаирке и Червишево. Из этих населенных пунктов планируют эвакуировать три тысячи человек. Об этом сообщил заместитель главы района Артем Чертов. «В проведении учений будут задействованы силы и средства районного звена экстренных служб. Эвакуация социальных учреждений, расположенных на указанных территориях, не планируется», — рассказал Артем Чертов в беседе с РБК Тюмень. Примерный охват населения — три тысячи человек. Ближайшие эвакуации состоятся 27 февраля в Салаирке и 5 марта в Червишево. В общей сумме в Тюменской области пройдут учебные эвакуации в 20 районах и шести городах. Учения организуют в целях подготовки к пожароопасному сезону 2024 года. Часть из них проведут до 1 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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