В Тюменском районе из сел эвакуируют три тысячи человек

17 февраля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

В Салаирке 27 февраля состоится эвакуация людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменском районе пройдут учебные пожарные эвакуации в Салаирке и Червишево. Из этих населенных пунктов планируют эвакуировать три тысячи человек. Об этом сообщил заместитель главы района Артем Чертов. «В проведении учений будут задействованы силы и средства районного звена экстренных служб. Эвакуация социальных учреждений, расположенных на указанных территориях, не планируется», — рассказал Артем Чертов в беседе с РБК Тюмень. Примерный охват населения — три тысячи человек. Ближайшие эвакуации состоятся 27 февраля в Салаирке и 5 марта в Червишево. В общей сумме в Тюменской области пройдут учебные эвакуации в 20 районах и шести городах. Учения организуют в целях подготовки к пожароопасному сезону 2024 года. Часть из них проведут до 1 марта.

В Тюменском районе пройдут учебные пожарные эвакуации в Салаирке и Червишево. Из этих населенных пунктов планируют эвакуировать три тысячи человек. Об этом сообщил заместитель главы района Артем Чертов. «В проведении учений будут задействованы силы и средства районного звена экстренных служб. Эвакуация социальных учреждений, расположенных на указанных территориях, не планируется», — рассказал Артем Чертов в беседе с РБК Тюмень. Примерный охват населения — три тысячи человек. Ближайшие эвакуации состоятся 27 февраля в Салаирке и 5 марта в Червишево. В общей сумме в Тюменской области пройдут учебные эвакуации в 20 районах и шести городах. Учения организуют в целях подготовки к пожароопасному сезону 2024 года. Часть из них проведут до 1 марта.