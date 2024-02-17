17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Кургане шуруповерт на зарядке стал причиной пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тушение, ликвидация пожара, проливка, пожарный
Площадь возгорания составила 25 квадратных метров Фото:

Шуруповерт, оставленный владельцем на зарядке, послужил причиной пожара в Кургане. Инцидент произошел 17 февраля, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

«В микрорайоне Рябково города Кургана хозяин поставил заряжаться шуруповерт, а сам пошел во двор. Пока он отсутствовал, замкнула электропроводка и загорелась надворная постройка», — написано в telegram-канале ведомства.

Спасатели не дали огню перекинуться на жилой дом. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и две единицы техники.

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Шуруповерт, оставленный владельцем на зарядке, послужил причиной пожара в Кургане. Инцидент произошел 17 февраля, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. «В микрорайоне Рябково города Кургана хозяин поставил заряжаться шуруповерт, а сам пошел во двор. Пока он отсутствовал, замкнула электропроводка и загорелась надворная постройка», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели не дали огню перекинуться на жилой дом. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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