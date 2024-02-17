Площадь возгорания составила 25 квадратных метров
Шуруповерт, оставленный владельцем на зарядке, послужил причиной пожара в Кургане. Инцидент произошел 17 февраля, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
«В микрорайоне Рябково города Кургана хозяин поставил заряжаться шуруповерт, а сам пошел во двор. Пока он отсутствовал, замкнула электропроводка и загорелась надворная постройка», — написано в telegram-канале ведомства.
Спасатели не дали огню перекинуться на жилой дом. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и две единицы техники.
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