В Кургане шуруповерт на зарядке стал причиной пожара. Видео

18 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шуруповерт, оставленный владельцем на зарядке, послужил причиной пожара в Кургане. Инцидент произошел 17 февраля, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. «В микрорайоне Рябково города Кургана хозяин поставил заряжаться шуруповерт, а сам пошел во двор. Пока он отсутствовал, замкнула электропроводка и загорелась надворная постройка», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели не дали огню перекинуться на жилой дом. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и две единицы техники.

Шуруповерт, оставленный владельцем на зарядке, послужил причиной пожара в Кургане. Инцидент произошел 17 февраля, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. «В микрорайоне Рябково города Кургана хозяин поставил заряжаться шуруповерт, а сам пошел во двор. Пока он отсутствовал, замкнула электропроводка и загорелась надворная постройка», — написано в telegram-канале ведомства. Спасатели не дали огню перекинуться на жилой дом. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и две единицы техники.