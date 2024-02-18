В Тюмени завоют сирены

Сирены зазвучат в 10:40
В Тюмени 21 февраля проверят систему оповещения населения. Сирены зазвучат в 10:40. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.
«В Тюменской области проверят систему оповещения населения 21 февраля. Сирены и громкоговорящие устройства заработают с 10:40 до 10:45 местного времени», — сообщили в инфоцентре.
Жителям, услышав специальный сигнал, нужно включить радио или телевидение и прослушать информацию властей. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Сигнал будет работать пять минут.
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