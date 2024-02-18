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В Тюмени завоют сирены

В Тюмени проверят сирены, оповещающие о ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирены зазвучат в 10:40 Фото:

В Тюмени 21 февраля проверят систему оповещения населения. Сирены зазвучат в 10:40. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«В Тюменской области проверят систему оповещения населения 21 февраля. Сирены и громкоговорящие устройства заработают с 10:40 до 10:45 местного времени», — сообщили в инфоцентре.

Жителям, услышав специальный сигнал, нужно включить радио или телевидение и прослушать информацию властей. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Сигнал будет работать пять минут.

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В Тюмени 21 февраля проверят систему оповещения населения. Сирены зазвучат в 10:40. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «В Тюменской области проверят систему оповещения населения 21 февраля. Сирены и громкоговорящие устройства заработают с 10:40 до 10:45 местного времени», — сообщили в инфоцентре. Жителям, услышав специальный сигнал, нужно включить радио или телевидение и прослушать информацию властей. Важно не паниковать и сохранять спокойствие. Сигнал будет работать пять минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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