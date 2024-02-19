Боррель попросил у РФ провести международное расследование смерти Навального*

19 февраля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель попросил Россию позволить провести расследование Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Россия должна разрешить провести «независимое международное расследование» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «РФ должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование его (Навального — прим. URA.RU) внезапной смерти», — сказал Боррель, передает РИА Новости. Его заявление прозвучало по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Также глава дипломатии предлагал переименовать санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, но результатов еще нет. Также Песков подчеркнул, что Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном. * Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Россия должна разрешить провести «независимое международное расследование» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «РФ должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование его (Навального — прим. URA.RU) внезапной смерти», — сказал Боррель, передает РИА Новости. Его заявление прозвучало по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Также глава дипломатии предлагал переименовать санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, но результатов еще нет. Также Песков подчеркнул, что Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном. * Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов