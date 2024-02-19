Боррель попросил у РФ провести международное расследование смерти Навального*

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель попросил Россию позволить провести расследование Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Россия должна разрешить провести «независимое международное расследование» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«РФ должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование его (Навального — прим. URA.RU) внезапной смерти», — сказал Боррель, передает РИА Новости. Его заявление прозвучало по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Также глава дипломатии предлагал переименовать санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального.

Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, но результатов еще нет. Также Песков подчеркнул, что Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном.

* Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Россия должна разрешить провести «независимое международное расследование» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «РФ должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование его (Навального — прим. URA.RU) внезапной смерти», — сказал Боррель, передает РИА Новости. Его заявление прозвучало по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Также глава дипломатии предлагал переименовать санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального. Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, но результатов еще нет. Также Песков подчеркнул, что Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном. * Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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