Мэрия Кургана устранила последствия аварии возле шоссе Тюнина после публикации URA.RU

Мэрия Кургана устранила последствия аварии возле шоссе Тюнина
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, автомобиль, плохая дорога, лужа, яма в дороге, шоссе батоническое
Администрацией Кургана были приняты оперативные меры по устранению проблемы на шоссе Фото:

Курганские власти устранили глубокие ямы и лужи на шоссе Ботаническом, в котором застревали проезжающие автомобили, после публикации URA.RU. Теперь машины свободно преодолевают участок дороги рядом с СНТ «Колосок». Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места, где ранее из-за луж происходил транспортный затор.

«Трубы, судя по обстановке, прогрели. Глубоких ям, как прежде, на дороге больше нет. Движение вновь регулируется без участия дорожных служб», — сообщил корреспондент.

Администрация Кургана ранее сообщала, что для оперативного решения проблемы планировалась расчистка участка и отогрев трубы, пропускающей сточные воды. Труба на данном участке проходит под дорогой. Мэрия начинала выяснение причин возникновения проблемы. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в администрацию. Получить оперативный ответ не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на шоссе возле СНТ «Колосок» машины стали застревать в глубоких ямах и лужах. Выбираться из ям и регулировать движение на участке приезжали сотрудники ГИБДД.

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Курганские власти устранили глубокие ямы и лужи на шоссе Ботаническом, в котором застревали проезжающие автомобили, после публикации URA.RU. Теперь машины свободно преодолевают участок дороги рядом с СНТ «Колосок». Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места, где ранее из-за луж происходил транспортный затор. «Трубы, судя по обстановке, прогрели. Глубоких ям, как прежде, на дороге больше нет. Движение вновь регулируется без участия дорожных служб», — сообщил корреспондент. Администрация Кургана ранее сообщала, что для оперативного решения проблемы планировалась расчистка участка и отогрев трубы, пропускающей сточные воды. Труба на данном участке проходит под дорогой. Мэрия начинала выяснение причин возникновения проблемы. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в администрацию. Получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на шоссе возле СНТ «Колосок» машины стали застревать в глубоких ямах и лужах. Выбираться из ям и регулировать движение на участке приезжали сотрудники ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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