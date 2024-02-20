Мэрия Кургана устранила последствия аварии возле шоссе Тюнина после публикации URA.RU

Мэрия Кургана устранила последствия аварии возле шоссе Тюнина

20 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Администрацией Кургана были приняты оперативные меры по устранению проблемы на шоссе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти устранили глубокие ямы и лужи на шоссе Ботаническом, в котором застревали проезжающие автомобили, после публикации URA.RU. Теперь машины свободно преодолевают участок дороги рядом с СНТ «Колосок». Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места, где ранее из-за луж происходил транспортный затор. «Трубы, судя по обстановке, прогрели. Глубоких ям, как прежде, на дороге больше нет. Движение вновь регулируется без участия дорожных служб», — сообщил корреспондент. Администрация Кургана ранее сообщала, что для оперативного решения проблемы планировалась расчистка участка и отогрев трубы, пропускающей сточные воды. Труба на данном участке проходит под дорогой. Мэрия начинала выяснение причин возникновения проблемы. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в администрацию. Получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на шоссе возле СНТ «Колосок» машины стали застревать в глубоких ямах и лужах. Выбираться из ям и регулировать движение на участке приезжали сотрудники ГИБДД.

Курганские власти устранили глубокие ямы и лужи на шоссе Ботаническом, в котором застревали проезжающие автомобили, после публикации URA.RU. Теперь машины свободно преодолевают участок дороги рядом с СНТ «Колосок». Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места, где ранее из-за луж происходил транспортный затор. «Трубы, судя по обстановке, прогрели. Глубоких ям, как прежде, на дороге больше нет. Движение вновь регулируется без участия дорожных служб», — сообщил корреспондент. Администрация Кургана ранее сообщала, что для оперативного решения проблемы планировалась расчистка участка и отогрев трубы, пропускающей сточные воды. Труба на данном участке проходит под дорогой. Мэрия начинала выяснение причин возникновения проблемы. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос в администрацию. Получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на шоссе возле СНТ «Колосок» машины стали застревать в глубоких ямах и лужах. Выбираться из ям и регулировать движение на участке приезжали сотрудники ГИБДД.