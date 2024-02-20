В Тюмени возобновит работу один из крупнейших ночных клубов

«Глав Клуб» вновь заработает в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, бармен, барная стойка, бар, ночной клуб
«Глав Клуб» возобновит свою работу в Тюмени Фото:

В Тюмени возобновит работу «Глав клуб», — один из крупнейших ночных клубов города. Об этом URA.RU стало известно от владельца Михаила Хоменко.

«Мы получили заключение пожарников. Все недостатки устранены», — сообщил агентству Хоменко.

Предварительно, клуб откроется уже 23 февраля. Сегодня представители прокуратуры и МЧС проверили здание закрытого клуба на устранение недочетов по пожарной безопасности. «Глав клуб» пустовал с декабря 2023 года.

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В Тюмени возобновит работу «Глав клуб», — один из крупнейших ночных клубов города. Об этом URA.RU стало известно от владельца Михаила Хоменко. «Мы получили заключение пожарников. Все недостатки устранены», — сообщил агентству Хоменко. Предварительно, клуб откроется уже 23 февраля. Сегодня представители прокуратуры и МЧС проверили здание закрытого клуба на устранение недочетов по пожарной безопасности. «Глав клуб» пустовал с декабря 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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