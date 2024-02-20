В детсадах и школах ЯНАО обновят системы безопасности

На воротах всех школ и садов одного из районов появятся электронные замки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 38 образовательных организациях Ямала примут дополнительные меры для антитеррористической безопасности. Установят ограждения, охранные сигнализации и системы оповещения. На воротах всех школ и садов одного из районов появятся электронные замки, сообщают в правительстве округа.

«В этом году в 38 образовательных организациях будут установлены дополнительные ограждения, охранные сигнализации и системы оповещения. В новом учебном году обновление ждет 15 образовательных организаций Шурышкарскаго района. На воротах всех школ и детских садов появятся электронные замки, что позволит отслеживать передвижение учеников, а также ограничит доступ для посторонних на территорию. Эта система станет дополнением к уже существующей. Сейчас в образовательных учреждениях установлены видеодомофоны на входах в здание», — сообщается на сайте источника.

Летом в трех детских садах и пришкольном интернате села Восяхово Шурышкарского района установят системы голосового оповещения. В Восяховском интернате и Горковской коррекционной школе установят современное круглосуточное наблюдение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) начнут возводить детский сад, в котором предусмотрены спортивно-оздоровительный и музыкальный залы, а также бассейн. На площади в 4,5 тысячи кв. метров разместятся 13 групп для детей младшего и дошкольного возраста.