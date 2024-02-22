22 февраля 2024
21 февраля 2024

Жителей Ноябрьска порадовала новая подсветка телевышки к Дню защитника Отечества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Телебашня Челябинска подсветится цветами итальянского флага. Челябинск, телебашня, телевышка
Телевышка в Ноябрьске изменила подсветку Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) восхитились новой подсветкой телевышки, измененной ко Дню защитника Отечества. Теперь на ней красуются цвета российского флага и буква «Z».

«Поздравление, которое видит весь город», — написали в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Люди начали комментировать фото, говоря, что теперь вышка выглядит «красиво и нигде такого больше нет», а некоторые изъявили желание купить квартиру с таким видом.

Такое же восхищение вызвало изменение подсветки в августе 2022 года. Жители города писали, что теперь вид из оком напоминает Дубаи.

Новый вид телевышки в Ноябрьске
Новый вид телевышки в Ноябрьске
Фото:
Жители Ноябрьска хотят купить квартиру с таким видом
Жители Ноябрьска хотят купить квартиру с таким видом
Фото:

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) восхитились новой подсветкой телевышки, измененной ко Дню защитника Отечества. Теперь на ней красуются цвета российского флага и буква «Z». «Поздравление, которое видит весь город», — написали в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Люди начали комментировать фото, говоря, что теперь вышка выглядит «красиво и нигде такого больше нет», а некоторые изъявили желание купить квартиру с таким видом. Такое же восхищение вызвало изменение подсветки в августе 2022 года. Жители города писали, что теперь вид из оком напоминает Дубаи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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