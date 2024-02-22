Телевышка в Ноябрьске изменила подсветку
Жители Ноябрьска (ЯНАО) восхитились новой подсветкой телевышки, измененной ко Дню защитника Отечества. Теперь на ней красуются цвета российского флага и буква «Z».
«Поздравление, которое видит весь город», — написали в telegram-канале «Миг. Ноябрьск». Люди начали комментировать фото, говоря, что теперь вышка выглядит «красиво и нигде такого больше нет», а некоторые изъявили желание купить квартиру с таким видом.
Такое же восхищение вызвало изменение подсветки в августе 2022 года. Жители города писали, что теперь вид из оком напоминает Дубаи.
Новый вид телевышки в Ноябрьске
Жители Ноябрьска хотят купить квартиру с таким видом
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