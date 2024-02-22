В тюменских ветеринарных клиниках выросли цены на препараты и услуги

В тюменских клиниках на 30% выросли цены на препараты для животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области за год ветеринарные клиники подняли свои услуги на 10%, а их препараты для животных подорожали на 30%. Об этом сообщили представители отрасли.

«В городской ветеринарной клинике StarVet цены на некоторые услуги в 2023 году были повышены на 10%. Там также отметили, что стоимость всех препаратов, которые применяются в лечении животных, выросла на 30%. При этом некоторые импортные товары, например, вакцины, выросли в 3-5 раза», — передает РБК Тюмень.

По словам главного врача центра ветеринарной медицины «Ника» Дарьи Неустроевой, скачкообразные изменения стоимости всех расходных материалов для лечения были зафиксированы после 2022 года. Первый рост закупочных цен на медикаменты случился весной того же года, затем осенью, а последний произошел в 2023 году.

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина считает, что объем оказанных платных ветеринарных услуг по стране увеличился из-за пандемии. Эксперт отмечает, что люди стали чаще заводить животных, чтобы справится со стрессом.

Как утверждает председатель совета директоров компании «Трансинвест» Дмитрий Семенов, в этом году цены на ветеринарные услуги повысятся на 15-20%. Это связано с нарушением логистических цепочек поставок фармацевтических субстанций и импортных ветеринарных препаратов, отметил эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году зоомагазины и ветеринарные клиники города были вынуждены поднять цены на свои товары и услуги из-за стремительного роста цен на закупку. Сотрудник зоомагазина «Зоомаг» отметил, что в основном выросла стоимость на влажные корма.