23 февраля 2024
22 февраля 2024

Житель Тюмени в ходе ссоры сломал возлюбленной ребро

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Сожитель накинулся на женщину в ходе конфликта Фото:

В Тюмени между супругами произошла бытовая ссора. В результате конфликта женщина попала в больницу с осложненным переломом ребра. В областном Управлении МВД сообщили о задержании обидчика.

«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась местная жительница 1992 года с осложненным переломом ребра. Полицейские выяснили, что телесные повреждения ей нанес сожитель. Сотрудники уголовного розыска задержали … 30-летнего тюменца», — сообщается на сайте ведомства.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе ссоры он ударил возлюбленную несколько раз руками в грудь. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Исетском районе Тюмени в начале февраля суд приговорил местную жительницу к 2,5 годам условного срока за избиение собутыльника. Мужчина назвал знакомую курицей, из-за чего между ними завязалась драка. В результате драки у тюменца были сломаны ребра.

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В Тюмени между супругами произошла бытовая ссора. В результате конфликта женщина попала в больницу с осложненным переломом ребра. В областном Управлении МВД сообщили о задержании обидчика. «В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась местная жительница 1992 года с осложненным переломом ребра. Полицейские выяснили, что телесные повреждения ей нанес сожитель. Сотрудники уголовного розыска задержали … 30-летнего тюменца», — сообщается на сайте ведомства. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе ссоры он ударил возлюбленную несколько раз руками в грудь. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. В Исетском районе Тюмени в начале февраля суд приговорил местную жительницу к 2,5 годам условного срока за избиение собутыльника. Мужчина назвал знакомую курицей, из-за чего между ними завязалась драка. В результате драки у тюменца были сломаны ребра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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