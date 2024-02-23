Житель Тюмени в ходе ссоры сломал возлюбленной ребро

В Тюмени между супругами произошла бытовая ссора. В результате конфликта женщина попала в больницу с осложненным переломом ребра. В областном Управлении МВД сообщили о задержании обидчика.
«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась местная жительница 1992 года с осложненным переломом ребра. Полицейские выяснили, что телесные повреждения ей нанес сожитель. Сотрудники уголовного розыска задержали … 30-летнего тюменца», — сообщается на сайте ведомства.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе ссоры он ударил возлюбленную несколько раз руками в грудь. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Исетском районе Тюмени в начале февраля суд приговорил местную жительницу к 2,5 годам условного срока за избиение собутыльника. Мужчина назвал знакомую курицей, из-за чего между ними завязалась драка. В результате драки у тюменца были сломаны ребра.
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